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  4. Akademisyen ve öğrenciler sigaranın zararlarına buzdan heykelle dikkati çekti

Akademisyen ve öğrenciler sigaranın zararlarına buzdan heykelle dikkati çekti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.01.2020 17:14 | Son Güncelleme

Akademisyen ve öğrenciler sigaranın zararlarına buzdan heykelle dikkati çekti

Erzurum'da, akademisyen ve öğrenciler, sigaranın zararlarına dikkati çekmek amacıyla buzdan heykel yaptı.

Kentte etkili olan soğuk havayı fırsat bilen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü akademisyen ve öğrencileri, insan sağlığına birçok zararı olan sigara bağımlılığına dikkati çekmek amacıyla çalışma başlattı.

Kent sakinlerine sigaranın zararların anlatarak çok miktarda sigara izmariti ile atığı toplayan ve bu atıkları buzun içine koyan grup, 2 aylık yoğun çalışmayla heykeli tamamladı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen "Palandöken Outdoor Festivali" alanında sergilenen ve 3 metre uzunluğundaki buz heykel, festivale gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin toplumsal duyarlılık ve farkındalık projelerine önem verdiğini ve önemli çalışmalara imza atıldığını söyledi. İnsanlarda toplumsal duyarlılık ve farkındalığın oluşturulması için buz ile heykeli kullandıklarını ifade eden Bulat, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz bu projeyi hazırlarken şehirdeki birçok kahvehane ve toplu kullanım alanlarına giderek izmarit ve sigara atıklarını topladı. Öğrencilerimiz izmarit toplarken kentteki insanlarımıza sigaranın zararlarını anlatarak bilinç kazandırmaya çalıştı ve daha sonra bu atıkları buzla birleştirdi. Öğrencilerimiz, buz kütlesini insan olarak düşünerek sigaranın insan vücuduna zararı konusunda farkındalık oluşturdu. Çalışma insanların yoğun dikkatini ve ilgisini çekiyor."

Fakültenin öğretim üyesi ve çalışmanın yürütücüsü Caner Şengünalp da amaçlarının buzun içerisindeki materyalleri göstermek olduğunu belirterek "Sigarayı içen bir birey, dışarıdan içinin nasıl olduğunu göremiyor. Çalışmamızın amacı, sigara içen birisinin içinin nasıl olduğunu göstermektir. Çalışmada, zamanla nikotin ile sigara atıklarının renkleri yayılacak ve buzun için de enteresan pis bir görüntü olacak." dedi.

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