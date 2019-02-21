AKADEMİSYENE ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILDI

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunma yükümlülüğü getirilen akademisyen Dr. Öğretim Üyesi Gülsün Güvenli'nin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İtiraz üzerine akademisyen Gülsün Güvenli'nin şehit ailesini taziye ziyaretinde bulunma yükümlülüğü kaldırıldı.

1 YIL 3 AYLIK HAPİS CEZASI ERTELENMİŞTİ

Akademisyen Gülsün Güvenli, 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı dava 12 Şubat'ta karara bağlanmıştı. "Suçlu olduğumu düşünmüyorum. Anayasal hakkımı kullandım. İfade özgürlüğümü kullandım. Pişman olmam için suç vasfı olması gerekir. Beraatime karar verilsin" diyen sanık Gülsün Güvenli'nin, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, cezası ertelenmişti. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi

ayrıca sanık Güvenli'nin 15 Ağustos 2015'te Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde silahlı terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Komiser Ahmet Çamur'un hakim eşi Gökçen Çamur ve ailesine başsağlığı-taziye ziyaretinde bulunmakla yükümlü tutulmasına karar vermişti.