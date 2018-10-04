HABER

Akademisyenler hayvan hakları için kamera karşısına geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:19 | Son Güncelleme

ERÜ akademisyenleri, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla Hayvanları Koruma Kanunu'nun 23 maddesini kamera karşısında dile getirdi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesinde görevli 23 akademisyen, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla kamera karşısına geçti.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hayvan haklarına dikkati çekmek amacıyla ERÜ İletişim Fakültesi Kampüs TV Stüdyoları'nda "kamu spotu" hazırladı.

Akademisyenler, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"nun 23 maddesini kamera karşısında dile getirdi.

Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincini oluşturmak için hayata geçirilen projede yer alan akademisyenler, dünyada hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamaları için istekte bulunurken, herkesi bu konuda vicdani ve hukuki görevlerini yerine getirmeye davet etti.

PARTNERBöyle ameliyat etti! Kolundan öyle bir şey çıktı ki...Böyle ameliyat etti! Kolundan öyle bir şey çıktı ki...
Ankara'nın göbeğinde kritik operasyon! Ebu Hanzala da o binada toplantı yapıyormuşAnkara'nın göbeğinde kritik operasyon! Ebu Hanzala da o binada toplantı yapıyormuş
TBMM Başkanı Yıldırım: Bu topraklarda terörün t'si kalmayacakTBMM Başkanı Yıldırım: Bu topraklarda terörün t'si kalmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Akademisyen Erciyes Üniversitesi Kayseri

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Resimli Cuma mesajları 2018 - En güzel, en özel, anlamlı, yeni ve güncel resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - En güzel, en özel, anlamlı, yeni ve güncel resimli Cuma mesajları

Muğla'da bulundu! 14 milyon yaşında

Muğla'da bulundu! 14 milyon yaşında

Selahattin Demirtaş için mahkeme kararını verdi

Selahattin Demirtaş için mahkeme kararını verdi

Rıza Sarraf'ın yalısındaki keşife 'anahtar' engeli

Rıza Sarraf'ın yalısındaki keşife 'anahtar' engeli

Ankara'nın göbeğinde kritik operasyon! Ebu Hanzala da o binada toplantı yapıyormuş

Ankara'nın göbeğinde kritik operasyon! Ebu Hanzala da o binada toplantı yapıyormuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.