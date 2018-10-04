Akademisyenler hayvan hakları için kamera karşısına geçti

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesinde görevli 23 akademisyen, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla kamera karşısına geçti.
ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hayvan haklarına dikkati çekmek amacıyla ERÜ İletişim Fakültesi Kampüs TV Stüdyoları'nda "kamu spotu" hazırladı.
Akademisyenler, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"nun 23 maddesini kamera karşısında dile getirdi.
Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincini oluşturmak için hayata geçirilen projede yer alan akademisyenler, dünyada hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamaları için istekte bulunurken, herkesi bu konuda vicdani ve hukuki görevlerini yerine getirmeye davet etti.
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