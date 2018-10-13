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Akademisyenler Nemrut Krater Gölü'nü gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 13:45 | Son Güncelleme

Bitlis Eren Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu"na yurt içi ve yurt dışından katılan akademisyenler doğal güzelliklerin tadını çıkardı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te düzenlenen sempozyuma katılan akademisyenler, Nemrut Krater Gölü'nü gezerek doğal güzelliklerin tadını çıkardı.

Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) ev sahipliğinde 11 Ekim'de başlayan "Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu" sona erdi.

Sempozyuma yurt içi ve dışından katılan yaklaşık 100 akademisyen, Tatvan ilçesinde 2 bin 250 rakımdaki Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü'nü gezdi.

Nemrut, doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve çeşitli kuş türleri ile turistlerin ilgisini çekiyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut'a geziye katılan akademisyenler, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşünün eşsiz manzarasını da fotoğrafladı.

Geziye katılan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Celal Öney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akademisyenlerin birikimlerinin yeni nesillere aktarılması açısından sempozyumların önem taşıdığını söyledi.

Sempozyumun sonunda gerçekleştirilen etkinliğin güzel geçtiğini belirten Öney, "Turizm gezileri tanıtım açısından önemli. Nemrut Krater Gölü kendine has bir coğrafya ve bitki florasına sahip. Buraya has bir kelebek zenginliği var. İki göl bulunuyor. Çok güzle bir ortam. Coğrafya alanında çalışanlar için müthiş bir kaynak teşkil ediyor." dedi.

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet İnbaşı ise sempozyumun, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtılması bakımından önemine işaret etti.

Birçok akademisyenin bölgeye ilk kez geldiğini anlatan İnbaşı, "Bitlis ve çevresinin dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu ifade ediyorlar. Onun için benim siyasi ve idari yöneticilerden isteğim buranın daha çok tanıtılmasıdır. Öncellikle buranın bir alt yapısının oluşturulması lazım." diye konuştu.

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