Akademisyenler Nemrut Krater Gölü'nü gezdi

Nemrut, doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve çeşitli kuş türleri ile turistlerin ilgisini çekiyor.

Sempozyuma yurt içi ve dışından katılan yaklaşık 100 akademisyen, Tatvan ilçesinde 2 bin 250 rakımdaki Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü'nü gezdi.

Sempozyumun sonunda gerçekleştirilen etkinliğin güzel geçtiğini belirten Öney, "Turizm gezileri tanıtım açısından önemli. Nemrut Krater Gölü kendine has bir coğrafya ve bitki florasına sahip. Buraya has bir kelebek zenginliği var. İki göl bulunuyor. Çok güzle bir ortam. Coğrafya alanında çalışanlar için müthiş bir kaynak teşkil ediyor." dedi.

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet İnbaşı ise sempozyumun, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtılması bakımından önemine işaret etti.

Birçok akademisyenin bölgeye ilk kez geldiğini anlatan İnbaşı, "Bitlis ve çevresinin dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu ifade ediyorlar. Onun için benim siyasi ve idari yöneticilerden isteğim buranın daha çok tanıtılmasıdır. Öncellikle buranın bir alt yapısının oluşturulması lazım." diye konuştu.

