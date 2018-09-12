Programın, yükseköğrenim alanında rekabet avantajının sağlanabilmesi için önem taşıdığını söyleyen Elmas, "Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, yükseköğretim kurumlarının ülkemizin hedefleri, YÖK'ün stratejileri ve dünyadaki gelişmeler doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemlerinin güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin raporlanmasına imkan veriyor. Bu süreç de üniversitelerin hızlı gelişimine katkı sağlıyor." dedi.

Elmas, hedeflerinin üniversitelerin kalitesi ve verimliliğini artırmak olduğunu ifade ederek, yükseköğretim kurumlarının "yönetim sistemi", "eğitim-öğretim", "araştırma geliştirme", "topluma hizmet" ve "destek hizmetleri" başlıkları altında değerlendirildiğini kaydetti.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında yükseköğretim kurumlarının 5 yılda en az bir kez YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı'na girmeleri gerektiğini belirterek, sürecin değerlendirme takımlarında görevli "değerlendiriciler" aracılığıyla yürütüldüğünü söyledi.

Yükseköğretim Kalite Kuruluna (YÖKAK), değerlendirici olmak üzere başvuran ve aday değerlendirici havuzuna alınan yaklaşık 600 akademisyene yönelik "Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi" düzenlendi.

- "Değerlendirici eğitimlerini güncelledik"

Elmas, değerlendirmelerden gerekli faydanın sağlanabilmesi için değerlendiricilerin yetkinliğinin sağlanmasının önemini vurgulayarak, "Her yıl katılımcılarımızdan eğitimler sonunda aldığımız görüşleri değerlendirdik. En büyük beklentinin eğitim programının metodolojisine ilişkin güncelleme yapmamız yönünde olduğunu gördük. Bununla birlikte, eğitim programının daha uzun süreye yayılması, katılımcı sayısının az olduğu grup çalışmalarının yapılması, interaktif ve aktif öğrenme metodolojilerinin kullanılması ve vaka örneklerinin tartışıldığı çalıştayların düzenlenmesi en çok ifade edilen geribildirimler arasındaydı." ifadelerini kullandı.

Geribildirimler çerçevesinde Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi'ni yeniden yapılandırdıklarını söyleyen Elmas, "Bu yıl eğitim sürecinin işleyişini değiştirdik. Kullanmaya başladığımız 'dönüştürücü sınıf' modelini ile yüz yüze eğitimlerde paylaştığımız içeriği, sunumları ve soruları çevrimiçi bir platforma taşıdık." dedi.

Elmas, hazırlanan çevrimiçi platformun, eğitimlerden sonra da açık olmasının eğitimleri sürekli kılacağını belirterek, böylece geniş kitlelere ulaşılacağını ve kalite kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlanacağını kaydetti.

