WASHİNGTON (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'deki görüşmelerine ilişkin, "Suriye'den çekilme kararının uygulanması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çekilme sırasında herhangi bir şekilde otorite boşluğu bırakılmaması hususunu da muhataplarımıza hatırlattık." dedi. Bakan Akar, AA muhabirine, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da bulunduğu heyetle, Pentagon'daki muhataplarıyla bir araya geldiklerini belirten Akar, gerek karşılamada gerek ev sahipliğinde gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Toplantıda öncelikli olarak terörle mücadele konusunun ele alındığını bildiren Akar, "PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bizim bu konudaki çalışmalarımıza onların da olumlu baktıklarını gördük." diye konuştu. Görüşmede FETÖ ile mücadelenin de konuşulduğunu aktaran Bakan Akar, "FETÖ elebaşının ve örgütün diğer üyelerinin iadesi konusunu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde bunu da yakından takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

Akar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Suriye'den çekilme kararını hatırlatarak, şunları söyledi: "Çekilme kararının uygulanması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çekilme sırasında herhangi bir şekilde otorite boşluğu bırakılmaması hususunu da muhataplarımıza hatırlattık. Başlangıçtan itibaren üzerinde durduğumuz Münbiç meselesi vardı, bunu da gündeme getirdik. Kendilerine YPG'li teröristlerin bir an önce Münbiç'i boşaltması, sahip olduğu ağır silahların toplanması ve yönetimin Münbiçlilere verilmesi konularını hatırlattık. Münbiç Yol Haritası'nın gerçekleşmesi, buradaki gecikmenin önlenmesi ve bunun bir an önce sonuçlandırılması konusunu muhataplarımız da kabul etti ve bu konuda çalışacaklarını da ifade ettiler." - "Görüş alışverişine devam edeceğiz" Güvenli bölge konusunu da ele aldıklarını vurgulayan Akar, "Bu konuda hem onların görüşlerini dinledik hem de kendi görüşlerimizi ifade ettik. Burada bir güvenli bölge oluşturulmasının, özellikle PKK/YPG'li teröristlerin bu güvenli bölgeden çıkarılmasının, burada kontrolün Türkiye tarafından sağlanmasının, oluşacak güven ortamı içinde hala Türkiye'de misafir ettiğimiz Kürt, Arap, Asuri, Keldanilerin de bulunduğu Suriyelilerin bir an önce topraklarına, evlerine dönmelerinin sağlanmasının gerektiğinin altını çizdik." diye konuştu.