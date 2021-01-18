Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı soruşturması

Akaryakıt üzerinden tarihin en büyük vergi kaçakçılığı soruşturmasında, devleti dolandıran suç örgütü üyelerinin tepe yönetici konumundaki şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı konulduğu öğrenildi. Söz konusu yolsuzluk zincirin önemli halkalarından birini ise milyarlarca lira vurguna neden olan hayali satış üzerinden kesilen naylon faturalar oluşturuyor.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK, akaryakıt üzerinden vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne operasyon başlatmış, milyarlarca lira vurgun yapan 220 dolandırıcı hakkında işlem yapmıştı. Mal varlıklarına tedbir kararı konuluyor

Akaryakıt üzerinden tarihin en büyük vergi kaçakçılığı soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Buna göre, devleti dolandıran suç örgütü üyelerinin tepe yönetici konumundaki şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı konulduğu öğrenildi. Yolsuzluk zincirin en önemli halkasını ise hayali satış üzerinden kesilen naylon faturaların oluşturduğu kaydediliyor.

4 gün ek gözaltı süresi

Söz konusu soruşturmada, devletin 15 milyar lira zarara uğratıldığı kaydedilirken, kaçak akaryakıt operasyonuyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler arasında 13 şebeke elebaşının bulunduğu öğrenildi. Devam eden operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 220 şüpheliden bazılarının akaryakıt istasyonu çalışanı olduğu, polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest kaldığı kaydedilirken, 72 şüphelinin diğer illerdeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Gözaltında bulunan şebeke elebaşlarının da aralarında olduğu 29 şüphelinin İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesinde sorgulandığı öğrenilirken, savcılığın 4 gün ek gözaltı süresi verdiği öğrenildi. Bazı dağıtım şirketlerinin sahipleri ile arasında akrabalık bağı bulunuyor

Edinilen bilgilere göre; akaryakıt sektöründeki yasadışı faaliyetlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, otomasyon sistemindeki satış verilerinin bazı bayiler tarafından silindiği ve bu bayilerin sildikleri akaryakıtı faturasız olarak başka bayilerden temin ettikleri, akaryakıtı faturasız satan bayilerin de akaryakıtın faturasını yüzde 6 komisyon karşılığında yakıt tüketim kapasitesi fazla olan şantiye, taş ocağı gibi firmalara sattıkları saptandı. Akaryakıtın faturasını komisyon karşılığında satın alan firmaların da bu hayali faturayı “gider” olarak göstererek daha az vergi vermek suretiyle haksız vergi iadesi aldıkları, dağıtım şirketlerinin yasadışı veya sahte fatura ticaretinden elde ettikleri kazançtan dolayı sözleşme yaptıkları bayilerin satış verilerini silmesine müdahale etmeyip EPDK’ya bildirimde bulunmadıkları, bazı dağıtım şirketlerinin sahipleri ile arasında akrabalık ve suç birlikteliği gibi bağlardan dolayı silme işlemini bayilerle birlikte yaptıkları ileri sürüldü.

Emniyet ve MASAK görevlilerince yapılan analizler ve saha araştırmaları sonunda silme işlemini yapan şüphelilerin Konya’da faaliyet gösteren iki otomasyon şirketinin sahipleri ile çalışanları olduğu, söz konusu firmaların otomasyon sistemi kurduğu ve aylık ücret karşılığı anlaşmaya vardığı akaryakıt bayilerinin satış verilerini sildiği, otomasyon şirketlerinin EPDK ve Maliye Bakanlığı’nın fark etmemesi için silme işlemini yaptıkları İstanbul’da farklı bir sunucu kiraladıkları ve korsan sunucunun otomasyon verilerinin gönderildiği yasal sunucu ile bağlantısının olmadığı, silme işlemi yapacak akaryakıt istasyonlarına otomasyon şirketleri tarafından “oyun” görünümlü bir program kurulduğu ve akaryakıt bayilerinin oyunu başlattığı ile bitirdiği süre içerisinde sanal sunucuya bağlanılarak satış verilerinin silinmesini sağladıkları iddia edildi.