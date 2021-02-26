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  4. ‘Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı’ operasyonunda ikinci dalga başladı

‘Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı’ operasyonunda ikinci dalga başladı

26.02.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonunda ikinci dalga başladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonunda ikinci dalga başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri "SİLİCİ 2" adı verilen operasyon kapsamında 122 adreste arama başlattı. Operasyon kapsamında 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, akaryakıt üzerinden vergi kaçakçılığı operasyonunun ilki geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenmiş, "Silici" adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçırdıkları gerekçesiyle çok sayı şüpheli yakalanıp tutuklanmıştı.
Yürütülen soruşturma kapsamında yeniden harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, “Silici 2 operasyonu” için bu sabah saatlerinde düğmeye bastı. İstanbul merkezli 24 ilde 120 şüphelinin yakalanması için 122 adreste arama işlemi yapıldığı belirtildi.
Operasyonda 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıt miktarının güncel maddi değerinin yaklaşık olarak 3.6 Milyar TL olduğu, Katma Değer Vergisi (KDV) kaybının ise 655 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.
Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükleri öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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