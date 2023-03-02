Akbank çalışma saatleri nedir? Akbank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ülkemizin pek çok yerinde şubesi bulunan Akbank, geniş bir müşteri kitlesine sahiptir. Akbank müşterileri için hem mobil bankacılık hemde internet bankacılığı hizmeti de sunar. Günümüzde pek çok bankacılık işlemi mobil üzerinden uygulamalar yardımıyla yapılabiliyor olsa da şubeye gitmeyi tercih eden müşteri de vardır. Şubeden hizmet almak isteyen müşteriler için bankaların çalışma saatleri, öğle tatilleri gibi durumlar önemlidir.

Akbank saat kaçta açılıyor?

Akbank büyük bir müşteri kitlesine sahip olduğu için bazen müşteriler, şubelerde uzun süre beklemek durumunda kalabilir. İşlemlerini şubede yüz yüze gerçekleştirmek isteyen müşteriler Akbank çalışma saatlerine göre şubeye gitmek isteyebilir. Akbank çalışma saatleri sabah 09.00 olduğunda başlamaktadır. Akbank açılış saati resmî ve dinî bayramlarda farklılık gösterebilse de genel olarak tüm şubeler için Akbank açılış saati sabah 09.00'dır.

12.30 ve 13.30 arası Akbank öğle arası saatleri şeklinde ayarlanmıştır. Akbank öğle arası saatleri içerisinde şubelerinde hizmet vermez. Akbank şube çalışma saatleri bazı istisnai durumlara göre farklılık gösterebilse de ekseriyetle Akbank çalışma saatleri saatleri 09.00 - 17.00 arasındadır. Akbank'ın kullanıcıları bu saatler aralığında şubelerden hizmet alabilirler.

Akbank saat kaçta kapanıyor?

Akbank mesai saatleri bankanın müşterileri tarafından en çok sorulardan birisidir. Akbank mesai saati resmî sitelerinde 17.00'da bitecek şekilde açıklanmıştır. Akbank kapanış saati resmî ve dinî bayramlarda farklılık gösterebilse de genel olarak tüm şubeler için Akbank kapanış saati sabah 17.00'dır. Şubeden şubeye göre değişiklik göstermeyen Akbank mesai saatleri hafta içi her gün aynıdır.

Akbank cumartesi günleri açık mı?

Sıklıkla tercih edilen ve geniş bir müşteri portföyüne sahip olan Akbank cumartesi günleri kapalıdır. Hafta sonlarında şubelerinde hizmet vermeyen Akbank hafta içi her gün şubelerini açmaya devam etmektedir. Ülkemizin en büyük bankaları arasında yer alan Akbank dijital bankacılık hizmeti de sunmaktadır. Son zamanlarda dijital bankacılık daha çok tercih edilse de şubeye gidecek kişiler için Akbank mesai saatleri şu şekildedir: