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Akbank: Dijital sistemlere dünden beri girilemiyor, banka 'Siber saldırı söz konusu değil' diyor

07.07.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en büyük bankalarından Akbank'ın dijital sistemlerine ve bankacılık hizmetlerine iki gündür erişilemiyor. Ana bilgisayarda yaşanan sorun nedeniyle müşterilere hizmet verilen tüm kanalların bu sorundan etkilendiğini açıklayan banka, herhangi bir siber saldırının söz konusu olmadığını duyurdu.

Akbank: Dijital sistemlere dünden beri girilemiyor, banka 'Siber saldırı söz konusu değil' diyor

Türkiye'nin en büyük bankalarından Akbank'ın dijital sistemlerine ve bankacılık hizmetlerine iki gündür erişilemiyor. Ana bilgisayarda yaşanan sorun nedeniyle müşterilere hizmet verilen tüm kanalların bu sorundan etkilendiğini açıklayan banka, herhangi bir siber saldırının söz konusu olmadığını duyurdu.

Akbank'ın bankacılık sistemlerine dünden bu yana giriş sağlanamıyor.

Akbank müşterileri sosyal medyada bakanın ATM'leri, pos cihazlarını ve kartlarını kullanamadıklarını; bankanın mobil uygulamasına da erişim sağlanamadığını belirtiyor.

Banka bugünkü açıklamasında, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin bugün de sürmekte olduğu açıkladı.

https://twitter.com/Akbank/status/1412669155648720898?s=20

Akbank, müşterilere hizmet verilen tüm kanalların bu sorundan etkilendiğini ancak durumun siber saldırıdan kaynaklanmadığını belirtti:

"Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir."

Akbank, iki günlük kesinti sebebiyle şu ana dek oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için şu önlemleri aldığını duyurdu:

  • Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.
  • Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.
  • Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.
  • Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Banka dün yaptığı açıklamasında da 'siber saldırı' iddialarını reddetmiş ve bankada hiçbir güvenlik sorunun olmadığını ifade etmişti.

https://twitter.com/Akbank/status/1412386323063771139?s=20

Banka sosyal medyada ayrıca, milyonlarca müşteriyi etkileyen soruna ilişkin açıklama yapmakta geç kalmakla eleştirildi:

https://twitter.com/ugurses/status/1412678573908017153?s=20

Sistemde yaşanan arızanın ne zaman giderileceğine dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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