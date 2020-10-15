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Akbank müşteri hizmetleri numarası, direkt bağlanma yöntemleri

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 15:17 | Son Güncelleme

Ülkemizin en köklü bankalarından biri olan Akbank, bankacılık hizmetlerinde karşılaştıkları sorunlara destek verebilmek için müşterilerine titiz bir müşteri hizmetleri desteği sağlıyor. Müşteri hizmetleriyle iletişime geçmekte karşılaşılan bazı zorluklara karşı Akbank iletişim bilgilerini yazımızda bir araya getirdik. Akbank müşteri hizmetleri hakkında tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Akbank müşteri hizmetleri numarası, direkt bağlanma yöntemleri

İçindekiler

  • Akbank Müşteri Hizmetleri Numarası Nedir?
  • Akbank Sesli Yanıt Sistemi Nedir?
  • Akbank Adres Bilgileri
  • Akbank İletişim Formu Nasıl Doldurulur?
  • Akbank Diğer İletişim Kanalları

Sağladığı birçok bankacılık hizmetini internet ya da mobil araçlar kullanarak yürütebilmenize olanak veren Akbank çağrı merkezi aracılığıyla da müşterilerinin sorunlarına çözümler üretmeyi hedefleyen bir bankadır. Akbank telefon bankacılığı üzerinden yapacağınız bu tür işlemler çeşitli seçimler yapmanızı gerektiren bir menü içerir. Bu doğrultuda, görüşmelerinizi daha kolay bir biçimde yapabilmeniz için Akbank müşteri hizmetleri ve diğer iletişim kanallarına dair tüm detayları derledik.

Akbank Müşteri Hizmetleri Numarası Nedir?

Şubeye gitmeniz gerekmeden işlemlerinizi yapabilmenize imkan sağlayan müşteri hizmetleri, Akbank tarafından son derece önemsenen bir hizmettir. Nitekim bankanın bu amaçla kurduğu Müşteri İletişim Merkezi, "daha hızlı ve güvenli bankacılık işlemleri" sloganıyla Akbank müşterilerine kesintisiz bir hizmet sağlar. Akbank Müşteri İletişim Merkezi hizmetlerinden faydalanabilmek için ayrıca bir işlem yapmanıza gerek yoktur, bankanın tüm müşterileri bu hizmetler kapsamında iletişime geçebilir. Aramanızın başlangıcında kimlik bilgilerinizi ve kart şifrenizi girmeniz yeterlidir. 7 gün 24 saat, kesintisiz bir biçimde hizmet sağlayan Akbank müşteri hizmetlerine aşağıdaki numaralardan ulaşabilir, sorunlarınızı ilgili birimlere iletebilirsiniz.
Akbank Tel No: 444 25 25 - 0850 222 25 25

Akbank Sesli Yanıt Sistemi Nedir?

Yukarıda verilen Akbank numara ve hatları üzerinden bankayı aradığınızda karşınıza öncelikle bankanın Sesli Yanıt Sistemi çıkar. Sesli Yanıt Sistemi, telefonunuz üzerinden tuşlama yapmadan çeşitli bankacılık işlemlerinizi yapmanıza imkan veren bir hizmettir. Sesli Yanıt Sistemini kullanarak kredi kartı limit, şifre, harcama ve borç, mevduat, yatırım fonu, döviz alım satımı gibi çeşitli işlemlerinizi telefon bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz. Eğer sesli yanıt sistemini atlayarak doğrudan müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorsanız, Akbank tel numarasını çevirdikten sonra "4" tuşuna ardından da "2" tuşuna basabilirsiniz. Bu işlemlerin ardından son olarak "0" tuşuna hızlıca iki defa bastığınızda ise müşteri temsilcisine aktarılırsınız.

Akbank Adres Bilgileri

  • Akbank Operasyon Merkezi'nin adresi şu şekildedir: Cumhuriyet Mahallesi, Plevne Caddesi, No: 1, Şekerpınar - Çayırova 41420, Kocaeli
  • Akbank Genel Müdürlüğü şu adreste yer almaktadır: Sabancı Center, 4. Levent 34330, İstanbul

    Akbank İletişim Formu Nasıl Doldurulur?

  • Akbank internet sitesinde bulunan iletişim formunu kullanarak bankayla iletişime geçebilirsiniz.
  • Üç bölümden oluşan iletişim formunda öncelikle sorununuzu aktaracağınız bir sekme sizi karşılar.
  • Bu sekmede ileteceğiniz mesajın hangi işlemle alakalı olduğuna dair bir kategori seçtikten sonra mesajınızı yazabilir; şikayet, öneri ya da teşekkür gibi bir mesaj tipi seçebilirsiniz.
  • Daha sonra formda ad, soyad, kimlik bilgileri gibi kişisel bilgilerinizi doldurmalısınız. Son olarak da size hangi iletişim kanalından ulaşılmasını tercih ettiğinizi belirterek iletişim formunu gönderebilirsiniz.
    Akbank iletişim formuna erişim sağlamak için TIKLAYINIZ.

    Akbank Diğer İletişim Kanalları

    Akbank şikayet hattı ya da benzer isimde bir birime sahip değildir. Ancak Müşteri İletişim Merkezi de dahil olmak üzere yazımızda verilen her türlü iletişim kanalını kullanarak bankaya şikayet, görüş ya da önerilerinizi iletebilirsiniz. Müşterilerinin görüş ve önerilerine değer verdiğini sıklıkla vurgulayan banka, iletişime geçebileceğiniz pek çok birime sahiptir.

  • Akbank internet sitesi üzerinden konumunuza en yakın ATM ya da şubeyi bularak işlemlerinizi yüz yüze halledebilirsiniz.
  • Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya mecralarında da bulunan bankaya bu platformlar üzerinden sorununuzu aktarabilirsiniz.
  • Akbank ile elektronik posta kullanarak iletişim sağlamak için şu e-mail adresinden yararlanabilirsiniz: akbank@akbank.hs03.kep.tr
  • Bankanın internet sitesi üzerinde bulunan canlı destek sistemi Akbank Asistanı kullanarak yaşadığınız problemi bankaya aktarabilirsiniz. Akbank internet sitesini görüntülemek için TIKLAYINIZ.
  • İnternet bankacılığının yanı sıra mobil bankacılık hizmetlerini kullanarak da pek çok işleminizi kolaylıkla yerine getirebilirsiniz. İnternet bankacılığı ile benzer bir şekilde işleyen mobil bankacılık hizmetlerine erişim sağlayabilmek bankanın uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekir. Akbank Direkt Mobil ismi verilen uygulamaya Android telefonlarınız için Google Play, iOS telefonlarınız için ise App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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