Akbank müşteri hizmetleri numarası, direkt bağlanma yöntemleri

Sağladığı birçok bankacılık hizmetini internet ya da mobil araçlar kullanarak yürütebilmenize olanak veren Akbank çağrı merkezi aracılığıyla da müşterilerinin sorunlarına çözümler üretmeyi hedefleyen bir bankadır. Akbank telefon bankacılığı üzerinden yapacağınız bu tür işlemler çeşitli seçimler yapmanızı gerektiren bir menü içerir. Bu doğrultuda, görüşmelerinizi daha kolay bir biçimde yapabilmeniz için Akbank müşteri hizmetleri ve diğer iletişim kanallarına dair tüm detayları derledik.
Şubeye gitmeniz gerekmeden işlemlerinizi yapabilmenize imkan sağlayan müşteri hizmetleri, Akbank tarafından son derece önemsenen bir hizmettir. Nitekim bankanın bu amaçla kurduğu Müşteri İletişim Merkezi, "daha hızlı ve güvenli bankacılık işlemleri" sloganıyla Akbank müşterilerine kesintisiz bir hizmet sağlar. Akbank Müşteri İletişim Merkezi hizmetlerinden faydalanabilmek için ayrıca bir işlem yapmanıza gerek yoktur, bankanın tüm müşterileri bu hizmetler kapsamında iletişime geçebilir. Aramanızın başlangıcında kimlik bilgilerinizi ve kart şifrenizi girmeniz yeterlidir. 7 gün 24 saat, kesintisiz bir biçimde hizmet sağlayan Akbank müşteri hizmetlerine aşağıdaki numaralardan ulaşabilir, sorunlarınızı ilgili birimlere iletebilirsiniz.
Akbank Tel No: 444 25 25 - 0850 222 25 25
Yukarıda verilen Akbank numara ve hatları üzerinden bankayı aradığınızda karşınıza öncelikle bankanın Sesli Yanıt Sistemi çıkar. Sesli Yanıt Sistemi, telefonunuz üzerinden tuşlama yapmadan çeşitli bankacılık işlemlerinizi yapmanıza imkan veren bir hizmettir. Sesli Yanıt Sistemini kullanarak kredi kartı limit, şifre, harcama ve borç, mevduat, yatırım fonu, döviz alım satımı gibi çeşitli işlemlerinizi telefon bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz. Eğer sesli yanıt sistemini atlayarak doğrudan müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorsanız, Akbank tel numarasını çevirdikten sonra "4" tuşuna ardından da "2" tuşuna basabilirsiniz. Bu işlemlerin ardından son olarak "0" tuşuna hızlıca iki defa bastığınızda ise müşteri temsilcisine aktarılırsınız.
Akbank şikayet hattı ya da benzer isimde bir birime sahip değildir. Ancak Müşteri İletişim Merkezi de dahil olmak üzere yazımızda verilen her türlü iletişim kanalını kullanarak bankaya şikayet, görüş ya da önerilerinizi iletebilirsiniz. Müşterilerinin görüş ve önerilerine değer verdiğini sıklıkla vurgulayan banka, iletişime geçebileceğiniz pek çok birime sahiptir.
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