Akbank müşteri hizmetleri numarası, direkt bağlanma yöntemleri

Sağladığı birçok bankacılık hizmetini internet ya da mobil araçlar kullanarak yürütebilmenize olanak veren Akbank çağrı merkezi aracılığıyla da müşterilerinin sorunlarına çözümler üretmeyi hedefleyen bir bankadır. Akbank telefon bankacılığı üzerinden yapacağınız bu tür işlemler çeşitli seçimler yapmanızı gerektiren bir menü içerir. Bu doğrultuda, görüşmelerinizi daha kolay bir biçimde yapabilmeniz için Akbank müşteri hizmetleri ve diğer iletişim kanallarına dair tüm detayları derledik.

Akbank Müşteri Hizmetleri Numarası Nedir?

Şubeye gitmeniz gerekmeden işlemlerinizi yapabilmenize imkan sağlayan müşteri hizmetleri, Akbank tarafından son derece önemsenen bir hizmettir. Nitekim bankanın bu amaçla kurduğu Müşteri İletişim Merkezi, "daha hızlı ve güvenli bankacılık işlemleri" sloganıyla Akbank müşterilerine kesintisiz bir hizmet sağlar. Akbank Müşteri İletişim Merkezi hizmetlerinden faydalanabilmek için ayrıca bir işlem yapmanıza gerek yoktur, bankanın tüm müşterileri bu hizmetler kapsamında iletişime geçebilir. Aramanızın başlangıcında kimlik bilgilerinizi ve kart şifrenizi girmeniz yeterlidir. 7 gün 24 saat, kesintisiz bir biçimde hizmet sağlayan Akbank müşteri hizmetlerine aşağıdaki numaralardan ulaşabilir, sorunlarınızı ilgili birimlere iletebilirsiniz.

Akbank Tel No: 444 25 25 - 0850 222 25 25