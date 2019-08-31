AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Yaşanılan süreçlerden dersler çıkararak daha birlikte daha çok hizmetleri teşkilatlarımızla gerçekleştireceğiz" dedi. AK Parti Çankırı İl Başkanlığı tarafından İl Danışma Toplantısı gerçekleştirildi. 100. yıl Kültür Merkezinde yapılan toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, "18 yıldır AK Parti kesintisiz iktidarda. Her seçimde milletten onay alan bir parti eşine rastlanmayan bir partidir. Son seçimlerde olan olumsuzlukları yetkili organlarımızla değerlendirdik. Daha iyi bir netice alma imkanı da olabilecekken böyle bir tablo ile karşılaşmış olduk. Hep beraber yaşanılan süreçlerden dersler çıkararak daha birlikte daha çok hizmetleri teşkilatlarımızla gerçekleştireceğiz. 15 belediyeden 11’ini AK Parti’li belediyemiz aldı, 4 belediyeyi de MHP aldı. Cumhur İttifakı olarak bakıldığından hepsini Cumhur İttifakı kazanmış oldu. İlimize en güzel hizmetleri yapmak için durmadan çalışacağız" diye konuştu.

"Terör örgütlerinin köküne kibrit suyu koymak için Kıran ve Pençe harekatı"

Akbaşoğlu konuşmasında şu ifadelere de yer verdi:

"Bölgemizin huzur güvenlik ve refahı ile ilgili ülkemizin inisiyatif almak suretiyle bölgesinde dünyada küresel düzenin oluşmasında insanlığın hak ve hukukunu gözetir şekilde önemli roller üstlenmesi de bütün dünyanın gözleri önünde oluyor. Ülkemiz küresel anlamda da bölgesel anlamda da insanlığın umudu ve vicdanı olan bir noktaya geldi. İtibarlı sözüne güvenilir bir ülke oldu. Türkiye bugün bölgesinde gerek ABD, Rusya, İran ve diğer ülkelerle interaktif bir dış politikası yürüterek güvenli bölge oluşturma suretiyle 4 milyon misafirimizin kendi ülkesinde yaşayabilmesi noktasında önemli adımlar atıyor. Diğer taraftan Doğu Akdeniz’de ülkemizin 600 yıllık enerji ihtiyacına denk gelecek, 100 yıl önce Musul ve Kerkük’le kaybettiğimiz tarihi fırsatları tekrarlamadan bölgemizin istikrarlı bir şekilde doğru bir paylaşımla uluslararası hukuka uygun paylaşımla dik durarak kararlı durarak milli güvenliğimizden taviz vermeyecek şekilde dış politika yürütüyoruz. İçeride nasıl teröristleri temizledik ise, şimdi de Irak’ta, Suriye’de bize yöneltilen terör örgütlerinin köküne kibrit suyu koymak için Kıran ve Pençe harekatını da zaferle neticelendireceğiz inşallah. Cumhuriyet kurulduktan sonra iki defa sınır ötesi harekatımız olmuştur. İlki 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Elbab, Cerablus, Azez, Afrin harekatı başlatıldı. Afrin’de ay-yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor. Bu dalgalanmaya devam edecek. Bundan sonraki diğer adımlarımızla ilgili güvenli bölge oluşturulmayla ilgili bizle doğru partnerlik yapacaklarla beraber bunu gerçekleştireceğiz. Bizi aldatmaya yönelik bir operasyon söz konusu olursa buna asla müsaade etmeden kendi göbeğimizi kendimiz keserek gereği neyse kendimiz mutlaka yapacağız.”



