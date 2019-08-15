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Akçakale'de güvenli bölge hareketliliği!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 15:36 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Müşterek Harekat Merkezinin kurulacağı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine yaklaşık 10 araçtan oluşan bir askeri heyet geldi.

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları ABD ile koordineli bir şekilde devam ediyor. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty’in Müşterek Harekat Merkezi’nin oluşturulacağı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelişi öncesi hareketlilik yaşandı.

10 ARAÇLIK KONVOY

İlçeye öğle saatlerinde yaklaşık 10 araçtan oluşan bir askeri heyet geldi.

Şanlıurfa’dan karayoluyla ilçeye gelen heyet, ABD’li heyetin de bulunduğu 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.

Kaynak: İHA

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Akçakale Şanlıurfa

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