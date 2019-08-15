Akçakale'de güvenli bölge hareketliliği!

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları ABD ile koordineli bir şekilde devam ediyor. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty’in Müşterek Harekat Merkezi’nin oluşturulacağı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelişi öncesi hareketlilik yaşandı.

10 ARAÇLIK KONVOY



İlçeye öğle saatlerinde yaklaşık 10 araçtan oluşan bir askeri heyet geldi.

Şanlıurfa’dan karayoluyla ilçeye gelen heyet, ABD’li heyetin de bulunduğu 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.

Kaynak: İHA

