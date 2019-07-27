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Akçakale'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 14:45 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, ters dönen otomobildeki Suriye uyruklu Yasir Ahmet (38) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Akçakale'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Hadi KURT/ AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, ters dönen otomobildeki Suriye uyruklu Yasir Ahmet (38) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Akçakale-Suruç yolunun 23'üncü kilometresinde Büyüknaneli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü kimliği henüz tespit edilemeyen 63 PF 571 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi otomobilde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, otomobilden çıkarılan 4 kişiden Suriye uyruklu Yasir Ahmet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yasir Ahmet'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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