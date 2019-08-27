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Akçakoca'da denize giren kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 19:23 | Son Güncelleme

Akçakoca'da denize giren kişi boğuldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ailesi ile birlikte Afyonkarahisar'dan tatile geldiği ilçenin Değirmenağzı mevkisinde denize giren Sedat Yılmaz (38) akıntıya kapılarak kayalıklara sıkıştı.

Olayı gören yakınları ve vatandaşlar bölgede bulunan cankurtaranlara haber verdi. Cankurtaranlar kayalıklara sıkışan Yılmaz'ı itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarttı.

Sağlık ekipleri tarafından, Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Akçakoca boğulma Düzce

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