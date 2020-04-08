Akciğer egzersizleri ile koronavirüse meydan okuyun

Koronavirüs (Covid-19) salgınında hastalığın yaygın semptomlarına vurgu yapan Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sevil Karagül, solunum egzersizlerinin akciğer sağlığındaki önemine dikkat çekti. Hastalığın belirtilerinin boğaz ağrısı, yüksek ateş, halsizlik, kuru öksürük, kas eklem ağrısı, nefes darlığı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Sevil Karagül, “Virüs önce boğaza daha sonra solunum yollarına ve akciğerlere yerleşiyor. Akciğerin bağ dokusunda iltihap belirtilerine sebep oluyor. Akciğerdeki iltihaplanma organın kana yeteri kadar oksijen vermesini ve karbondioksit salınımı yapmasını engelliyor, bu sebeple koronavirüs (Covid-19) enfekte olanlar, derin nefes alma ihtiyacı hissediyor. Bu aşamada solunum egzersizlerini uygulamak hastalık sebebiyle oluşan nefes darlığı semptomunun bir nebze azaltılmasında oldukça etkili bir yöntemdir” diye konuştu.

"ANKSİYETE VE DEPRESYONU HAFİFLETİR"

Koronavirüsün (Covid-19), hastaların solunumsal, fiziksel ve psikolojik işlev bozukluğuna yol açan oldukça bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonu hastalığı olduğunu belirten Uzm. Dr. Sevil Karagül, “Koronavirüs tam olarak klinik özellikleri, tedavisi ve korunma yolları henüz belirlenmemiştir. Ancak her geçen gün deneyimler ve dolayısıyla da bilgi birikimi artmaktadır. Enfeksiyonu geçirmiş ve aktif hastalık dönemini atlatmış olan hastaların pulmoner rehabilitasyon yaklaşımına ihtiyaç duyacağı da önemli bir gerçektir. Ağır, durumu kritik, hastanede yatan hastalar için, erken dönemde pulmoner rehabilitasyon önerilmemektedir. Solunum problemi olan hastalarda, ağız solunumu yerine burundan solunum önerilmektedir. Doğru yapılan solunum egzersizleri nefes almada zorluk, anksiyete ve depresyon semptomlarını hafifletir; fiziksel işlevi ve yaşam kalitesini iyileştirir” ifadelerini kullandı.