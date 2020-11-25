HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Akciğer tansiyonu olan kişileri uyardı: Covid- 19 daha zorlu geçebilir

Akciğer tansiyonu olan kişileri uyardı: Covid- 19 daha zorlu geçebilir

25.11.2020 15:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Akciğer tansiyonu olan kişileri uyardı: Covid- 19 daha zorlu geçebilir

Akciğer tansiyonu olan kişilerin Covid-19'a yakalandıklarında zorlu bir süreç yaşayabileceklerini söyleyen Prof. Dr. Tankut Akay, bu kişileri koronavirüse yakalanmamak için çok daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Prof. Dr. Tankut Akay, birçok kişinin bilmediği, kimi zaman doktorları bile yanıltarak yanlış teşhise neden olan Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon’u (KTEPH) anlattı. Prof. Dr. Tankut Akay, “Hayatımızda artık o bildik tansiyonun dışında bir başka tansiyon daha var; akciğer tansiyonu. Özellikle astım, bronşit veya kaygı bozukluğu anksiyete hastalığı olanlar dikkat, ya yanlış teşhis konmuşsa. Belki de astım hastası değilsiniz, bronşitiniz bile yok, olan sadece akciğer tansiyonudur” diye konuştu.

'AKCİĞER TANSİYONUNUN HALK ARASINDAKİ BİLİNDİK TANSİYONLA İLGİSİ YOK'

İnsanların çoğunun akciğer tansiyonunu ilk kez duyduğunu belirten Prof. Dr. Akay, “Akciğer tansiyonunun halk arasındaki bilindik tansiyonla ilgisi yok. Tamamen bağımsız bir tansiyon. Oksijenlenmek için kalbin sağ tarafından akciğerlere pompalanan kanın akciğer atardamarında oluşturduğu tansiyona ‘akciğer tansiyonu’ diyoruz. Akciğerdeki tansiyon da yüksek olabiliyor, adı da ‘pulmoner hipertansiyon’. Hipertansiyon kelimesi yüzünden kimsenin aklına akciğer tansiyonu gelmiyor, klasik tansiyon düşünülüyor” şeklinde konuştu.

'AKCİĞER DAMARINA PIHTI ATAN HER 25 KİŞİDEN BİRİNDE AKCİĞER TANSİYONU GÖRÜLÜYOR'

Akciğer tansiyonunun akciğerine pıhtı atanlarda görüldüğünü ve dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu vurgulayan Akay, “Sayısal verilere göre akciğer damarına pıhtı atan her 25 kişiden birinde KTEPH olarak bilinen akciğer tansiyonu görülüyor. Ne yazık ki, tanı sağlıklı konamadığı için akciğer tansiyonu olan hastalar tedavi göremiyor. Ancak yaklaşık 200 kişi tedavi edilebiliyor. Oysa, Türkiye’de günlük hasta sayısı bunun 4 katı. Ama o kişiler, gerekli tanı konamadığı için tedavi olamıyor. Akciğer yüksek tansiyonuna, akciğer atardamarlarına atmış olan pıhtılar neden oluyor. Attıktan sonra tedavi edilmeyen, iyileşmeyen pıhtı, orada kalıcı damar hasarı bırakarak akciğer tansiyonunu yükseltiyor” ifadelerini kullandı.

'AKCİĞER TANSİYON YÜKSELMESİ KALBİN SAĞ TARAFINI GEREĞİNDEN FAZLA ÇALIŞARAK YORULMASINA NEDEN OLUR'

Akciğer tansiyonunun yükselmesinin kalbi yıprattığını belirten Akay, “Akciğerde tansiyon yükselmesi kalbin sağ tarafını gereğinden fazla çalışarak yorulmasına neden olur. Sonrasında sağ kalp yetmezliğine bağlı ölüm ortaya çıkabilir. KTEPH hastalarında ortaya çıkan hastalığın asıl sebebi, atan pıhtının damar yapısını yeniden sağlıksız şekillendirmesi. Normal tansiyonu basit bir şekilde ölçmek mümkün, akciğer yüksek tansiyonu ise özel yöntemlerle ölçülüyor. Bunlar, ekokardiyografi ve anjiyografi laboratuvarında invazif, cerrahi bir işlemle ‘sağ kalp kateterizasyonu’ yapılabilir. Böylece, kalp boşluğunda basınç ölçümleri yapılarak, hastalığın ciddiyeti ve tedaviye uygunluğu değerlendirilir. Belirtileri arasında egzersiz yaparken oluşan nefes darlığı, çarpıntı hissi, yorgunluk, bayılma hissi ve nadiren de olsa tükürükten kan gelimi” diye konuştu.

'AKCİĞER TANSİYONU OLAN KİŞİLER, COVID-19'A YAKALANDIKLARINDA ZORLU BİR SÜRECE GİREBİLİR'

Akciğer tansiyonu olan kişilerin Covid-19 sürecinde ekstra dikkat etmeleri gerektiğini aktaran Akay, “Akciğer tansiyonu olan kişiler, Covid-19’a yakalandıklarında zorlu bir sürece girebilir. Onun için virüse yakalanmamak adına çok dikkatli davranmaları gerekiyor. Bu sebeple hastaların kullandıkları ilaçların raporları uzatılıyor, telefon vizitleri sıklık kazanıyor. Mümkün olduğu kadar evde kalmaları hedefleniyor. Covid-19’un artan kan pıhtılaşması riskiyle bağlantılı olduğu bilinmekte. O nedenle özellikle diyabet, obezite ve yüksek kan basıncı problemi yaşayan hastalarda kalp, damar sorunları yaşanmakta. Kendisinde şüphe duyanların, belirtileri yaşayanlar mutlaka konunun uzmanı kalp ve damar cerrahları tarafından kontrol edilmeli. Hastalık genç grubundan ileri yaşlara kadar birçok yaş grubunda görülmekte. 60‘lı yaşlarda sıkça yaşansa da, nadir olarak çocukluk çağında da görülebilir” dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Perthes hastalığı nedir? Bu belirtilere dikkatPerthes hastalığı nedir? Bu belirtilere dikkat
Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim! Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibini şaşırtan istek

Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibini şaşırtan istek

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Çapraşık dişlerle gülüşünüzü gizlemeyin

Çapraşık dişlerle gülüşünüzü gizlemeyin

Perthes hastalığı nedir? Bu belirtilere dikkat

Perthes hastalığı nedir? Bu belirtilere dikkat

Gülüş tasarımında bonding uygulaması nedir?

Gülüş tasarımında bonding uygulaması

İskelet displazileri nelerdir?

İskelet displazileri nelerdir?

Glutatyon ve bağışıklık sistemi etkisi ile ilgili bilimsel veriler

Stres ve yaş almayla azalıyor! Öyle faydaları varmış ki...

Gargara kullanımı koronavirüse karşı etkili mi?

'Gargara' koronavirüse karşı etkili mi?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.