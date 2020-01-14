Akciğer tansiyonunu yendi, artık torun bakıyor

DUYGU YENER - Akciğer tansiyonuna bağlı nefes darlığı çeken ve hastalığının ilerlemesi nedeniyle tekerlekli sandalyeyle hastaneye gelen Hülya Şahiner, gördüğü tedavi sonrası evine yürüyerek gitmenin ve torun bakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ankara'da yaşayan 49 yaşındaki ev hanımı Hülya Şahiner, 15 yıl mücadele ettiği astım hastalığıyla ilgili yaşadıklarını, AA muhabirine anlattı.

Hastalığı nedeniyle sürekli ilaç kullandığını ifade eden Şahiner, zaman ilerledikçe yürüyemediğini ve merdiven çıkamaz duruma geldiğini söyledi.

Şahiner, birçok hastaneye başvurduğunu belirterek "Bu süreçte değişik hastanelere ve merkezlere gittim ama bir netice alamadım. KOAH ve astım ilaçları verdiler, sürekli onları kullandım. İki yıl önce de hastanede yatarak KOAH tedavisi gördüm. Ondan da fayda göremedim." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Akciğer Tansiyonu Polikliniğine başvurduğunu ifade eden Şahiner, sözlerine şöyle devam etti:

"Hastaneye geldiğimde durumum çok kötüydü. Ölmek üzereydim. Tekerlekli sandalye ile geldim. Elim, dudaklarım her yerim morarıyordu. Tedavime hemen başlandı. 10 gün içerisinde iyileşmeye başladım. Umudu kesmiştim. Yürüyemiyordum. Şimdi torun bakıyorum."