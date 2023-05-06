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AKDENİZ'DE DEPREM! Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Antalya ve civar illerden de hissedildi!

06.05.2023 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz'de deprem haberleri son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 6 Mayıs Cumartesi günü Akdeniz'de bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 7.54 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Antalya ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar sarsıntının detaylarını sorgulamaya başladılar. Peki, Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu?

AKDENİZ'DE DEPREM! Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Antalya ve civar illerden de hissedildi!

Akdeniz'de deprem meydana geldiği geldi. Yapılan açıklama sonrası Antalya başta olmak üzere Mersin, Adana ve Hatay gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Akdeniz depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Akdeniz'de deprem açıklaması...

AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.54 kilometre olarak açıklandı. Depremin Girit Adası açıklarında gerçekliği bildirildi.

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KANDİLLİ SARATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.05.06 18:06:58 38.2220 37.7867 5.0 -.- 2.0 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.06 17:52:14 38.2545 38.3657 8.4 -.- 2.9 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.06 17:50:17 38.6645 39.8640 9.8 -.- 2.4 -.- UCDEGIRMENLER-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.05.06 17:44:44 38.1698 37.8013 3.8 -.- 1.7 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.06 17:43:18 34.6915 23.1947 9.9 -.- 4.6 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.06 17:03:19 38.7558 36.9428 1.8 -.- 2.1 -.- GOBEKOREN-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.06 16:41:58 38.2993 37.6818 5.5 -.- 2.7 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.06 16:37:28 38.1058 37.8350 11.7 -.- 1.7 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.06 16:34:51 38.2268 37.1300 8.9 -.- 2.0 -.- YAPRAKLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.06 16:23:01 38.6693 37.4180 26.9 -.- 1.6 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.06 16:16:50 37.9225 36.3145 16.6 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.06 15:58:02 36.5037 28.8447 4.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.06 15:56:47 38.6015 37.4743 5.0 -.- 2.1 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.06 15:29:25 37.8570 36.5698 3.0 -.- 4.0 3.8 CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.06 15:18:59 38.0658 36.5667 6.5 -.- 1.8 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.06 15:18:21 39.1292 28.0342 4.1 -.- 2.4 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.05.06 15:09:40 38.4845 37.4045 5.0 -.- 1.9 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel

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