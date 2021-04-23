Akdeniz'deki göçmen faciasında ilk müdahaleyi Türk mürettebat yapmış!

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Orta Akdeniz’de lastik botun batması sonucu en az 100 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ocean Viking gemisinin Arama-Kurtarma Koodinatörü Luisa Albera açıklamasında “Bugün, saatler süren araştırmalardan sonra, en büyük korkumuz gerçek oldu. Ocean Viking mürettebatı, Trablus’un kuzeydoğusundaki bir lastik botun enkazının yıkıcı sonuçlarına tanık olmak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

Söz konusu lastik botun çarşamba sabahı zor durumda olduğunun rapor edildiğini belirten Albera, botta yaklaşık 130 kişinin bulunduğunu açıkladı. Son 48 saat içinde Libya açıklarında uluslararası sularda tehlike altında olan toplam 3 tekne olduğu konusunda kendilerinin bilgilendirildiğini ifade eden Albera, söz konusu teknelerin konumlarına en az 10 saat uzaklıkta olduğunu açıkladı.

İLK MÜDAHALE TÜRK MÜRETTEBATTAN

Akdeniz’de yaşanan olaya ilk müdahale MY ROSE isimli Panama bayraklı ticaret gemisinde bulunan Türk mürettebattan geldi.