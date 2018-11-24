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Akdeniz'i işgal ediyorlar! 63 türün listesi açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 12:21 | Son Güncelleme

Küresel ısınma ve Süveyş Kanalı'nın derinleşmesi nedeniyle Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen 61 balık türüne 2 tür daha eklendi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'i işgal eden balık türü sayısının 63 olduğunu söyledi.

Akdeniz'i işgal ediyorlar! 63 türün listesi açıklandı

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, küresel ısınma ve Süveyş Kanalı'ndaki genişletme ve daraltma çalışmaları nedeniyle Kızıldeniz'deki balık popülasyonundan bazı türlerin Akdeniz'e geçiş yaptığını söyledi. Akdeniz'deki egzotik göçlerin hem Atlas Okyanusu'ndan hem Kızıldeniz'den geldiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, türler arasında balon balığı gibi zehirli balıkların olduğunu da kaydetti. Balon balığının Türkiye kıyılarında önce İskenderun'da ardından Antalya Körfezi'nde ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu balıkların ekonomik değerinin olmadığını, diğer balıkların da besin kaynaklarına ortak olduğunu ifade etti.

Kıyılarda vatandaşların genelde balon balığıyla karşılaştığını ve zaman zaman zehirlenme vakaları yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Zehirli olanlar arasında balon balığı dışında aslan balıkları, denizkestanesi türü var. Antalya Körfezi'nde benim tespit ettiğim göç ederek gelen balık türü 63 oldu. Bu balık türleri sularımıza ait değil. Kızıldeniz'den gelip, sularımızı 'işgal' etti ve yerleşti. Artık kalıcı türler oldu. Bu sayı daha da artacaktır" dedi.

BALON BALIĞINA DİKKAT

Antalya'nın Alanya ilçesinde kıyıda avladığı balon balığını yediği için zehirlenen ve hastanede tedavisi süren Ali Yüzen'i hatırlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balıklarının zehirli kısımlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Sürekli uyarıyoruz balon balıklarının tehlikeli olduğu yönünde. Akdeniz kıyılarında 7 tür balon balığı var. Bunların tamamı yabancı türler. Alanya'da bir vatandaş bu balon balığını yediği için zehirlendi. Özellikle balon balığının karaciğeri, derisi, göz sıvısı, yumurtalıkları son derece zehirli. Yenilmemesini sürekli söylüyoruz. Zehirlenme vakası olduğunda acilen hastaneye sevk edilmesi gerekiyor. İlk önce felç olabiliyor. Ölümcül vakalar olabiliyor."

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AKDENİZ'İ İSTİLA EDEN KIZILDENİZ KÖKENLİ 63 TÜRÜN İSİMLERİ

İklim değişikliği nedeniyle Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen 63 balık türü şöyle:

"Etremeus golani (Japon hamsisi, Yuvarlak sardalya), Dussumieria elopsoides (Yağ sardalyası, Sivriburun sardalya), Herklotsichthys punctatus, Saurida undosquamis (Lokum balığı, Iskarmoz balığı), Hippocampus fuscus (Denizatı), Sargocentrum rubrum (Naylon balığı, asker balığı), Stephanolepis diaspros (Domuz balığı), Lagocephalus seceleratus (Balon balığı), Lagocephalus spadiceus (Balon balığı Atlantik- Pasifik), Lagocephalus lagocephalus (Balon balığı), Lagocephalus suezensis (Süveyş balon balığı), Lagocephalus guentheri (Balon balığı), Torquigener flavimaculosus (Balon balığı), Tylerius spinosissimus (Balon balığı), Ostracion cubicus (Kutu balığı), Apogon smithii (Kardinal balığı), Apogon queketti (Kardinal balığı), Apogon nigripinnus (Kardinal balığı), Apogon fasciatus (Kardinal balığı), Cheilodipterus novemstriatus (Kardinal balığı), Pteragogus pelycus (Lapin balığı), Callionymus filamentosus, Sphyraena chrysotaenia (Baracuda), Sphyraena flavicauda (Baracuda), Cynoglossus sinusarabici (Dil balığı), Heniochus intermedius (Kelebek balığı), Nemipterus randalli (Kılkuyruk mercan), Priacanthus sagittarius (Mandagöz balığı), Fistularia commersoni (Külah balığı), Hemiramphus far (Çomak balığı, didekli), Parexocoetus mento, Plates quadrilineatus, Alepes djedaba (Sarı tral), Leiognathus klunzingeri (Ekşi balığı), Sillago suezensis, Upeneus pori (Kum barbunu), Upeneus moluccensis (Nil barbunu, Paşa pantolonu), Parupeneus forsskali, Pempheris vanicolensis (Mağara balığı), Siganus rivulatus (Beyaz sokar), Siganus luridus (Esmer sokar), Scomberomorus commerson (Ceylan palamudu), Oxyurichthys petersi (Gobid), Vanderhorstia mertensi (Gobid), Scarus ghobban (Papağan balığı), Pamadasys stridens (Çizgili gırt gırt), Atherinomorus lacunosus (Gümüş balığı, aterina), Champsodon nudivittis (Timsah balığı), Champsodon vorax (Timsah balığı), Champsodon capensis (Timsah balığı), Petroscirtes ancylodon (Bilenid), Chanos chanos (Süt balığı) Monotaxis grandoculis, Epinephelus coioides (Portakla benekli lagos), Pterois miles (Aslan balığı), Pterois volitans (Aslan balığı), Decapterus russelli (İstavrit), Syllophopsis sechellensis (Şeysel balığı), Stolephorus insularis (Hamsi), Remora australis, Trachurus declivis (İstavrit), Stolephorus indicus (hamsi), Barbun upeneus tragula (barbun).

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Anahtar Kelimeler:
Kızıldeniz balon balığı Süveyş Kanalı

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