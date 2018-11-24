Akdeniz'i işgal ediyorlar! 63 türün listesi açıklandı

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, küresel ısınma ve Süveyş Kanalı'ndaki genişletme ve daraltma çalışmaları nedeniyle Kızıldeniz'deki balık popülasyonundan bazı türlerin Akdeniz'e geçiş yaptığını söyledi. Akdeniz'deki egzotik göçlerin hem Atlas Okyanusu'ndan hem Kızıldeniz'den geldiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, türler arasında balon balığı gibi zehirli balıkların olduğunu da kaydetti. Balon balığının Türkiye kıyılarında önce İskenderun'da ardından Antalya Körfezi'nde ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu balıkların ekonomik değerinin olmadığını, diğer balıkların da besin kaynaklarına ortak olduğunu ifade etti.

Kıyılarda vatandaşların genelde balon balığıyla karşılaştığını ve zaman zaman zehirlenme vakaları yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Zehirli olanlar arasında balon balığı dışında aslan balıkları, denizkestanesi türü var. Antalya Körfezi'nde benim tespit ettiğim göç ederek gelen balık türü 63 oldu. Bu balık türleri sularımıza ait değil. Kızıldeniz'den gelip, sularımızı 'işgal' etti ve yerleşti. Artık kalıcı türler oldu. Bu sayı daha da artacaktır" dedi.