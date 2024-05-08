HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sessizce ilerleyen tehlike: Hareket edemez hale getiriyor! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye koşun

Sessizce ilerleyen tehlike: Hareket edemez hale getiriyor! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye koşun

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.05.2024 18:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osteoporotik omurga kırıkları hastayı kambur hale sokup, yürümesini zor ve ağrılı duruma getirebilmektedir. Bu durum da hastaların hayat kalitesini ciddi derecede düşürüp, sinsice ilerleyerek, onları hareket edemez, yürüyemez, gündelik işlerini göremez hale getirebilmekte. Özellikle 50 yaş üstü hastalarda görülen osteoporotik yani kemik erimesi sebebiyle oluşan omurga kırıklarına dikkat çeken Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, bu kırıklarının özelliklerine ve tedavisine değindi.

Sessizce ilerleyen tehlike: Hareket edemez hale getiriyor! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye koşun

Kemik erimesi (osteoporoz) yaş ilerledikçe kemiklerin zayıflaması ve kolayca kırılmasına neden olan bir hastalıktır. Osteoporoz sessiz hastalık olarak adlandırılır. Kemiklerin güçlü kalması için vücudumuz eski kemikleri parçalar ve yerine yeni kemik dokusu yapar. İnsan vücudu bütün kemikleri 6 yıl gibi bir sürede parçalayabilir ve yerine yenilerini üretebilir. İşte detaylı bilgiler...

OSTEOPOROZ NEDİR?

iStock-1165109879

Öncelikli olarak Osteoporoz’un ne olduğu ile ilgili tanımlamada bulunan BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu “Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kemiğin kalsiyum miktarının azalması sonucu, yapısal olarak zayıflamasına ve kırığa elverişli hale gelmesine sebep olan hastalıktır. Bu hastalık 50 yaş üzeri her 3 kadından birinde, her 5 erkekten de birinde görülmekte ve sıklıkla sessizce gelişen ve sinsice ilerleyen omurga kırıklarına sebebiyet vermektedir. Omurga kırığı olan hastaların ilerleyen dönemde kalça ve el bileği kırığı yaşama ihtimali de bir hayli yüksek olduğunu” belirtti.

OSTEOPOROTİK OMURGA KIRIĞI OMURGANIN NERESİNDE GÖRÜLÜR?

iStock-1409303780

Osteoporotik omurga kırıklarının, daha çok sırt (torakal) ve bel (lomber) bölgede görüldüğünü aktaran Pehlivanoğlu “Bu kırıklar çökme kırıkları olarak adlandırılmaktadır ve herhangi bir düşme-çarpma, bir travma olmadan ya da çok küçük şiddetli travmalar sonucu; ama genelde sessizce ortaya çıkabilmektedir. Bu kırıklar omurgada bir ya da daha fazla seviyede çökmeye sebebiyet vermekte ve bu çökmeler ilerleyerek, binanın kolonlarının yıkılması gibi, hastayı kambur hale sokup, yürümesini zor ve ağrılı duruma getirebilmektedirler. Bu durum da hastaların hayat kalitesini ciddi derecede düşürüp, sinsice ilerleyerek, onları hareket edemez, yürüyemez, gündelik işlerini göremez hale getirebilmektedir” dedi.

BELİRTİLER VE ŞİKAYETLER

iStock-2093279224

Omurga kırığı hastalarının şikayetlerini de sıralayan Pehlivanoğlu semptomları şöyle sıraladı: “Bu hastaların öncelikle sırt ve bel bölgesinde ağrı şikayetleri mevcuttur. Bu ağrı genelde yürüme ve hareket ile artmakta, istirahatte azalmaktadır. Hastaların kırıklarının omurgada meydana getirdiği çökme ilerledikçe, kambur hale gelebilmekte ve şiddetli ağrı nedeniyle yürüyememektedirler. Yine kırıktaki çökme ilerledikçe, gelişecek omurilik basısına bağlı olarak da, bacaklarda kuvvet kaybı, şiddetli ağrı, idrar ve büyük tuvaleti tutmada güçlükler ortaya çıkabilmektedir. Bu durum da hayat kalitelerini günden güne ciddi anlamda düşürüp, onları eve ve yatağa bağımlı hale getirebilmektedir” şeklinde konuştu.

TANISI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

iStock-821012456

Pehlivanoğlu bu kırıkların tanısının nasıl yapıldığından da bahsederek ayrıca tedavi hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Pehlivanoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Hastanın ortopedi uzmanınca muayene edilip, omurga kırığı ön tanısı konduktan sonra istenecek, röntgen, tomografi (BT) ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile tanının doğrulanması ile konur. Tedavisi ise kırığın şekline, omurgadaki tahribata ve hastanın özelliklerine göre değişir. Korse ile 6-8 hafta yatak istirahati tedavi seçeneklerinden ilkidir. Ancak hastaların yaşı ve ek hastalıkları da göz önüne alındığında, uzun süre yatmaya bağlı gelişebilecek pıhtı atması (emboli) ya da yatak yaraları gibi komplikasyonlar bu yöntemi geri plana itmiştir.

iStock-1278587385

Günümüzde perkütan vertebroplasti ve perkütan balon kifoplasti ameliyatları gibi kısa sürede uygulan, kapalı ameliyat yöntemleri kullanılarak, kırığa kemik çimentosu enjekte ve kırık bölge kapalı olarak yerleştirilen bir balon ile şişirilerek omurganın yükseklik kaybı giderilmektedir. Bu sayede hem kemik sağlamlaştırılmakta, hem çökme engellenmekte, hem de çöken omur olabildiğince eski yüksekliğine getirilerek, hastanın kamburluğu düzeltilmektedir. Hastaların ameliyat sonrası ağrıları tama yakın olarak geçmekte ve ameliyattan birkaç saat sonra ayağa kaldırılıp, yürütülmektedirler. Hastalar, genelde ertesi gün yürüyerek taburcu edilmektedir. Bu sayede hastalar, uzun dönem yatmaya bağlı gelişebilecek komplikasyonlardan da korunmuş olmaktadır.” (İHA)

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biyolojik kaçakçılara rekor ceza! Yasak olmasına rağmen o ilde topladılarBiyolojik kaçakçılara rekor ceza! Yasak olmasına rağmen o ilde topladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov’u kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov’u kabul etti
Okul müdürünü öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı! Okul müdürünü öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
kemik erimesi tedavisi
En Çok Okunan Haberler
Hafta sonuna dikkat! Balkanlar'dan geliyor! İşte 5 günlük hava durumu...

Hafta sonuna dikkat! Balkanlar'dan geliyor! İşte 5 günlük hava durumu...

Okul müdürünü öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!

Okul müdürünü öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!

Putin'in yemin töreninde damgasını vuran anlar! İddialar boş yere değilmiş

Putin'in yemin töreninde damgasını vuran anlar! İddialar boş yere değilmiş

Galatasaray'ın eski oyuncusu Jo Alves, takım otobüsünde tutuklandı!

Galatasaray'ın eski oyuncusu Jo Alves, takım otobüsünde tutuklandı!

Fabrika sahibinin kan donduran ölümü! O anlar kamerada...

Fabrika sahibinin kan donduran ölümü! O anlar kamerada...

Zabıt katibinden 80 milyon liralık vurgun! 'Tatlı dilime güler yüzüme...'

Zabıt katibinden 80 milyon liralık vurgun! 'Tatlı dilime güler yüzüme...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.