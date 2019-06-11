Akdeniz Üniversitesi’nde çocuklara yönelik yaz kursları

Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı tarafından 17 Haziran-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında Robotik-Kodlama Atölyesi, Mobil Programlama Kursu ve Bilişim Teknolojileri Kursu açılacak.

Son yıllarda Robotik-Kodlama ve Mobil Programlama konularına çocukların ve gençlerin ilgileri artmaya başladığını belirten Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fırat Yücel “Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı olarak toplum yararına düzenlediğimiz eğitimler çerçevesinde bilişim, programlama ve robotik konularında kurslar düzenliyoruz. 9-13 yaş aralığında bu alana ilgi duyan çocuklarımıza yönelik düzenlediğimiz kurslarla amacımız çocuklara yeni teknolojiler hakkında bilinç kazandırıp, hayal etmelerini sağlamak.” dedi.

Kurslarda alanında uzman eğitmenler tarafından tamamen uygulamalı eğitimler verileceğini söyleyen Yücel, “Robotik kursunda; Mbot kitini kullanarak basit robotik programlama bilgisini, Arduino ile elektronik sistemlerin çalışma yapısını, Lego Mindstorm setleri ile elektroniğin mekaniğe nasıl çevrildiği konularını işleyeceğiz. Mobil programlama kursunda, Android işletim sistemi üzerinde basit ve eğlenceli program örnekleri yapacağız. Bilişim Teknolojileri Kursunda ise hepimizin hayatın her zamanında ihtiyaç duyduğu bilişim araçlarının doğru ve etkin kullanımı ile ofis uygulamaları hakkında bilgiler vereceğiz.” diye konuştu.

Haftada dört saat farklı zamanlardaki gruplarda verilecek eğitimlerin, üniversite kampüsü içerisindeki Enformatik Bölüm Başkanlığı laboratuvarlarında yapılacağını dile getiren Yücel, konuya ilgi duyan, meraklı ve heyecanlı tüm çocukları kurslarda görmek istediklerini söyledi.



