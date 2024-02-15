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Akgünlük sakızı faydaları nelerdir? Akgünlük sakızı neye iyi gelir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
08.02.2024 18:25 | Son Güncelleme:
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Alternatif tıp sektöründe kullanılan birçok farklı bitki bulunmaktadır. Bu bitkilerin birçoğunun sağlık yönünden çok sayıda faydası vardır. Akgünlük sakızı da insan sağlığında alternatif tedavi yöntemi olarak kullanılan şifalı bitkilerden biridir. Yüzyıllardır özellikle iltihaplı rahatsızlıkların giderilmesinde kullanılan akgünlük sakızı bitkisi, günlük sakızı ismiyle de bilinmektedir. Peki, akgünlük sakızı faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Akgünlük sakızı faydaları nelerdir? Akgünlük sakızı neye iyi gelir?

İçindekiler

  • Akgünlük sakızı faydaları nelerdir?
  • Akgünlük sakızı neye iyi gelir?
  • Akgünlük sakızı nasıl kullanılır?
  • Akgünlük sakızı öksürük için nasıl kullanılır?
  • Akgünlük sakızı kimler kullanamaz?

Akgünlük veya günlük sakızı bitkisi, Akdeniz bölgesine has bir bitki türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bitkinin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri bir hayli fazladır. Yalnızca sağlık alanında değil, kozmetik ve gıda sektöründe de yaygın olarak kullanılan bir bitki çeşididir. Ayrıca bu bitkinin yararları bilimsel çalışmalar neticesinde ispatlanmıştır.

Akgünlük sakızı faydaları nelerdir?

Kozmetik alanında karşımıza çıkan bu bitki, aynı zamanda ilaç yapımında da tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra bu bitkiden tütsü de elde edilmektedir. Günümüzde birçok kişi bu bitkinin sağladığı yararlardan faydalanmak için tütsü formunu da sıklıkla kullanmaktadır. Bu tür bitkileri kullanmadan önce bir hekime danışılması olası yan etkilerle karşılaşmamak adına ayrı bir öneme sahiptir. Genel olarak akgünlük sakızının faydaları ise şöyledir:

  • Akciğer kanseri tedavisinde olumlu etkilere sahiptir.
  • Alzheimer rahatsızlığına yakalanmayı engellemektedir.
  • Solunum yolu hastalıklarının giderilmesinde etkilidir.
  • Akgünlük sakızı mideye faydaları açısından da zengin bir bitkidir. Mide bölgesinde meydana gelen yaraları iyileştirme özelliği mevcuttur.
  • Vücutta meydana gelen iltihaplanmaların giderilmesinde etkilidir.
  • Ödem attırıcı niteliğe sahiptir.
  • Doğal bir ağrı kesici görevi gördüğünden diş ağrısı, baş ağrısı, eklem veya kas ağrılarını azaltmada büyük bir rolü vardır.
  • Kabızlığı gidermede etkili olan bu bitki, ishal sorunlarının ortadan kalkmasında da etkilidir.
  • Cilt üzerinde oluşan iltihap veya sivilce sorunlarının tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır.
  • Kireçlenme probleminin giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Akgünlük sakızı neye iyi gelir?

Akgünlük sakızı veya günlük sakızı bitkisi, sağlık bakımından oldukça faydalı bitkilerden biridir. Bu bağlamda akgünlük sakızı ne işe yarar sorusu akıllara gelebilir. Öncelikli olarak bu tür bitkileri her ne kadar doğal içeriğe sahip olsalar da dozunda kullanmak gerekir. Akgünlük sakızı bitkisi içerisinde bol miktarda biyoaktif maddeler bulunmaktadır. Ayrıca triterpenik asitler yönünden de zengin bir bitki çeşidi olarak bilinmektedir. Akgünlük hangi hastalıklara iyi gelir konusu ise bu bitkinin yararlarından faydalanmak açısından önemlidir.

Akgünlük sakızı solunum yolu rahatsızlıklarından cilt problemlerine, mide hastalıklarından kansere, depresyondan unutkanlık problemine kadar çok sayıda rahatsızlığın giderilmesinde son derece etkilidir. Ancak bu tür bitkiler her ne kadar şifa verse de tek başına bir tedavi metodu olarak görülmemektedir. Bu yüzden bu bitkiyi kullanmadan önce doktora danışılması ayrı bir önem taşımaktadır.

Akgünlük sakızı nasıl kullanılır?

Akgünlük sakızı, içerisinde şeker barındırmayan bir bitki çeşididir. Akgünlük nasıl kullanılır konusu ise doğru kullanım açısından önemlidir. Bu bitkinin sağladığı yararlardan doğru bir şekilde faydalanmak için doğru miktarda ve doğru oranda kullanımı gerekmektedir.

Akgünlük sakızı bitkisi çayı yapılarak tüketilebileceği gibi macun kıvamına getirilerek de tüketilebilir. Eğer cilt sorunlarının giderilmesinde kullanılacak ise bu bitkiyi içeren kozmetik ürünler satın alınabilir. Bu noktada akgünlük sakızı yutulur mu konusu karşımıza çıkabilmektedir. Bu bitki yutularak kullanılacak ise öncesinde iyice dövülmesi gerekir. Ardından suyla yutulabilir.

Akgünlük sakızı öksürük için nasıl kullanılır?

Akgünlük sakızı bitkisi isminden de anlaşılabileceği gibi sakız olarak da kullanılabilen bir bitkidir. Ayrıca şifasından faydalanmak için tütsü olarak da kullanımı vardır. Bunun yanı sıra bu bitki özellikle üst solunum yolu rahatsızlıklarının giderilmesinde çok etkili olduğundan kronik öksürük, bronşit gibi durumlarda rahatlatıcı özelliğe sahiptir. Akgünlük sakızı öksürük sorununu gidermek için çoğunlukla bal ile karıştırılarak tüketilmektedir.

Çocuklarda da yaygın olarak kullanılan bu bitkiyi herhangi bir hastalığın tedavisinde kullanmadan önce doktor onayı alınması son derece önemlidir. Bu bağlamda akgünlük sakızı ne kadar tüketilmeli konusu gündeme gelebilir. Macun kıvamında kullanımı tercih edilir ise 1 tatlı kaşığı tüketilebilir. Ancak en doğru miktar için doktora danışılmasında fayda vardır.

Akgünlük sakızı kimler kullanamaz?

Akgünlük sakızı birçok farklı alanda kullanılan şifalı bitkiler arasında yer almaktadır. Yüzyıllardır kullanılan bu bitkiyi doğru miktarda ve doğru şekilde kullanmak önemli bir konudur. Eğer gerekli miktardan daha fazla kullanılır ise mide ile ilgili sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yan etkileri görmemek için dozunda ve doğru sıklıkla kullanılması gerekir.

Ayrıca bebekler başta olmak üzere emzirme döneminde olan kadınların ve hamile olan kadınların bu bitkiyi kullanması önerilmemektedir. Bitkisel bir takviye olarak da bilinen bu tür ürünleri kullanmadan önce uzman bir hekim görüşü alınması, sağlık açısından son derece önemlidir.

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