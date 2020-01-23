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Akhisar’da meydana gelen depremin şiddeti kameraya yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 01:21 | Son Güncelleme

Merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi olan Kandilli Rasathanesine göre 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından 2 saat içinde 47 sarsıntı daha meydana geldi.

Merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi olan Kandilli Rasathanesine göre 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından 2 saat içinde 47 sarsıntı daha meydana geldi. Akhisar ilçe merkezindeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntüsü ise yaklaşık 20 saniye süren depremin şiddetini gözler önüne serdi. Manisa Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak deprem nedeniyle 4 kişinin hafif yaralandığı ve 5 metruk binanın da yıkıldığını bildirdi.
Merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.7 olmak üzere 47 sarsıntı daha meydana geldi. Meydana gelen sarsıntılardan 5’inin büyüklüğü 4 şiddetinin üzerinde yer alırken kısa aralıklarla meydana gelen bazıları şiddetli sarsıntılar nedeniyle vatandaşların tedirginliği devam ediyor.
Depremin şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı
Bu arada Akhisar ilçe merkezinde bir oto aksesuar iş yerine ait güvenlik kamerası deprem anının şiddetini gözler önüne serdi. İş yerinin alarmının çalmasıyla başlayan görüntülerde, deprem sırasında raflarda bulunan malzemeler yaklaşık 20 saniye süren deprem boyunca büyük bir gürültüyle yere düşmesi depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Valilikten açıklama geldi
Meydana gelen depremle ilgili Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada 4 vatandaşın hafif yaralandığı, 5 metruk binanın da yıkıldığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklama şöyle: "22.01.2020 tarihinde saat 22.22’de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı yaşanmamış olup, deprem sırasında yaşanan panik sebebiyle 4 vatandaşımızda hafif yaralanma meydana gelmiş ve vatandaşlarımız hastanelerde ayaktan tedavi edilmiştir. Yaşanan deprem sebebiyle ilçede bulunan 5 metruk binanın yıkıldığı, bazı mahallelerde bulunan binalarda da kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir. Akhisar ilçemizde yaşanan deprem sebebiyle başka bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. İlçede AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmaları devam etmektedir."

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