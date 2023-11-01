Akılalmaz! Çeyiz sandığından çıkan şoke etti... Hepsini oraya saklamışlar

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

ÇEYİZ SANDIĞI İÇİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bu çerçevede Harran ilçesinde belirlenen bir adreste arama yapıldı. Yapılan aramada, çeyiz sandığı içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

OTOBÜSÜN BAGAJINDAN ÇIKTI

Siverek ilçesinde ise durdurulan bir otobüsün bagaj kısmında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramada, 35 kilogram esrar maddesi ile 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)





