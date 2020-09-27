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Akılalmaz görüntü! Tehlikeye aldırış etmeden selfie çektiler

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2020 11:03 | Son Güncelleme

Sultangazi'de alev alan bir elektrik direğinde patlamalar meydana geldi. Paniğe neden olan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken, 3 genç tehlikeye aldırış etmeden direğin yanında selfie çekti.

Akılalmaz görüntü! Tehlikeye aldırış etmeden selfie çektiler

Sultangazi Cebeci Mahallesi, Dökümcüler Sitesi'nde alev alan elektrik direğindeki kablolarda yangın çıktı. Alevlerin de etkisiyle kablolarda patlama oldu. Art arda patlayan kablolar sokakta adeta havai fişek görüntüsü oluşturdu. Patlamayla birlikte koparak yere düşen kablolar ise paniğe neden oldu.

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Çevredekiler patlamaların yaşandığı anlarda olay yerinden uzaklaşırken, üç genç tehlikeye aldırış etmeden elektrik direğinin yanından uzaklaşmadı. Gençlerden biri çekirdek yiyip, patlayan kabloları izlerken, arkadaşı da o anları cep telefonu ile kaydetti. Selfie de çeken gençler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

DHA

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