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  4. Akılalmaz görüntüler! Yolda yatan köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi devam etti

Akılalmaz görüntüler! Yolda yatan köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi devam etti

22.06.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sokakta yatan köpeği ezen otomobilin sürücüsü, duruma aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Metal Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil, caddede seyir halindeyken yolda yaran sokak köpeğini ezdi. Köpeğe aldırış etmeden yoluna devam eden sürücü uzaklaşırken ayağa kalkan köpek bir süre sonra yere yattı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekipleri tarafından alınan köpek tedavi altına alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yolda yatan köpeğin üzerinden geçtiği görülüyor. Otomobil yola devam ederken, köpek ise koşarak yoldan uzaklaşıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
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