Akılalmaz kaza! Önce araca ardından yayaya çarptı: Talihsiz kadın boşluğa düştü

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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.06.2024 17:34
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Mersin'de hafif ticari araç önce minibüse, ardından kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Kadın ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde hafif ticari aracın önce minibüse, ardından yol kenarında yürüyen kadına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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TALİHSİZ YAYA AŞAĞI DÜŞTÜ

E.E'nin kullandığı hafif ticari araç, Pirireis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce önündeki minibüse, ardından yol kenarında yürüyen B.M'ye çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle B.M. yol kenarındaki boşluğa düştü.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan B.M. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücü E.E. ise ekiplerce gözaltına alındı.

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O ANLAR KAMERADA

Kaza, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın minibüse, yol kenarındaki çöp konteynerine ve yol kenarında yürüyen kadına çarpması yer alıyor.

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Express


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Mersin kaza
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