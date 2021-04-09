Akılalmaz olay! 50 kuruşluk tuvalet parası için gözünden oldu

Edinilen bilgiye göre, olay, 23 Mart Salı günü İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan pazar alanında meydana geldi. İddiaya göre, eski Sevinçli Mahallesi muhtarı Mustafa Hayatoğlu, pazar alanının etrafındaki bir umumi tuvalete girdi. Çıktıktan sonra isminin Cengiz Ç. olduğunu öğrendiği ve belediyede çalıştığını öne süren bir kişi yaşlı adamın yanına gelip, ‘Amca 1 lira 50 kuruş tuvalet parası var, onu ver’ dedi. Hayatoğlu’da cebindeki 1 lira bozuk parayı çıkartıp gence verdi.

Genç 50 kuruş daha istedi. Mustafa Hayatoğlu ise üzerinde başka bozuk para olmadığını belirterek cebindeki 100 Türk Lirasını verdi. Bu sefer de genç yaşlı adama ‘Bozdurup getireydin’ diyerek küfür etti.

Yaşlı adamla gencin tartıştığını gören pazardaki esnaf ise olay yerine gelerek genci sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada gencin ağabeyi olduğu öğrenilen 3 kişi yaşlı adama saldırıp aralarından biri bıçağın sapıyla sağ gözüne vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle yaşlı adam kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 7 saat ameliyatta kalan Hayatoğlu gözünü kaybetti.