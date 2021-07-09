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Akılalmaz olay! Honduras’ta 600 kişilik grup, bir İtalyan vatandaşını linç etti

09.07.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honduras’ta bir İtalyan vatandaşı 600 kişilik kalabalık bir grup tarafından taş, sopa ve palalarla linç edildi.

Akılalmaz olay! Honduras’ta 600 kişilik grup, bir İtalyan vatandaşını linç etti

Honduras’ın güneyinde yer alan Santa Ana de Yusguare kasabası akılalmaz bir olaya sahne oldu.

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İtalyan medyasına yansıyan habere göre, yaklaşık 600 kişilik kalabalık bir grup, İtalyan vatandaşı Giorgio Scanu’nun Santa Ana de Yusguare kasabasındaki Los Mangos Mahallesi’nde bulunan evine girdi.

KOMŞUSUNU ÖLDÜRMEKLE SUÇLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Haberde, Scanu’yu taş, sopa ve palalarla linç eden öfkeli kalabalığın, daha sonra Scanu’nun evini ve aracını da ateşe verdiği öne sürüldü. Honduras’ta yaşayan İtalyan vatandaşı Scanu’nun bir soygunun intikamını almak için komşusunu öldürmekle suçlandığı iddia edildi.

EMİRLERE UYMADILAR

Honduras Güvenlik Sekreterliği yaptığı açıklamada, Los Mangos Mahallesi’nde yüzlerce silahlı kişinin Scanu’yu evine girerek, öldürdüğü bilgisini doğruladı.
Honduras Ulusal Polisi ise İtalyan vatandaşını kurtarmak için müdahale etmeye çalıştıklarını ancak gözü dönmüş kalabalığın emirlere uymadığını ifade etti.

Honduras Polisi Genel Müdürü Orbin Galo, olayı araştırmak ve sorumluları yakalamak için bir soruşturma ekibi kurulmasını emretti. (İHA)

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