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Akılalmaz olay! Muhtar, domuz avında kazara arkadaşını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 16:40 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Tongurlu köyü muhtarı Ömer Gürsoy (60), birlikte domuz avına çıktığı arkadaşı Ramazan Çalışkan’ı (63) kazara av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Akılalmaz olay! Muhtar, domuz avında kazara arkadaşını öldürdü

Olay, köye 2 kilometre mesafedeki Küçük İkizcetepe mevkisinde meydana geldi. Tongurlu köyü muhtarı Ömer Gürsoy, sabah saatlerinde arkadaşı Ramazan Çalışkan ile birlikte domuz avına çıktı. Gürsoy, püren bitkilerinin arasında ses duydu ve domuz sanarak tüfeğini ateşledi. Ancak, yanına gittiğinde ateş ettiği kişinin arkadaşı Ramazan Çalışkan olduğunu gördü.

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İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk babası Ramazan Çalışkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Muhtar Ömer Gürsoy gözaltına alınırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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