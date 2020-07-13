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Akılalmaz sözler! 'Bıçaklayıp bıçaklamadığımdan emin değilim'

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2020 14:49 | Son Güncelleme

Antalya'da, kendisini, mağazasından 80 bin lira değerindeki yüzlerce çift ayakkabıyı çalmakla suçlayan Volkan Işık'ı (24), bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ayakkabıcı Tuncay Turan'ın (38) yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Turan, "Olayın benim tarafımdan gerçekleştirilip, gerçekleştirilmediği konusunda emin değilim. Bıçaklayıp bıçaklamadığımı tam bilmiyorum" dedi.

Akılalmaz sözler! 'Bıçaklayıp bıçaklamadığımdan emin değilim'

Olay, geçen 2 Nisan günü saat 21.20 sıralarında, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Volkan Işık'ın Altınova Mahallesi'ndeki mağazasından 80 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabı çalındı. Hırsızın peşine düşen Işık, yine iddiaya göre, çalınan ayakkabı modellerinden bazılarını Tuncay Turan'a ait ayakkabı mağazasında gördü. Bunun üzerine beraberine babası Cahit Işık ve kardeşi Mücahit Işık ile yakınlarını alıp, Turan'ın mağazasına geldi. Ancak burada çıkan kavgada Volkan Işık, bıçaklanarak öldürüldü. Cinayeti Tuncay Turan'ın yeğeni Osman T. üstlendi. Ölen Volkan Işık'ın babası ve kardeşi ile diğer görgü tanıkları ise cinayeti Tuncay Turan'ın işlediğini söyledi. Gözaltına alınan Tuncay Turan tutuklandı, Osman T. ise serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Tuncay Turan'ın yargılanmasına bugün Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

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"BIÇAKLAYIP BIÇAKLAMADIĞIMI TAM BİLMİYORUM"

Tutuklu sanık Tuncay Turan, SEGBİS ile katıldığı duruşmada, olay günü oruçlu olduğunu, bu nedenle iş yerini erken kapattığını anlatarak, şunları söyledi:

“Ailemle birlikte orucumuzu açtık. Kısa süre sonra telefon geldi. Osman telefonla konuştuktan sonra, birilerinin ayakkabılarının kaybolduğunu ve bizde olduğunu iddia ettiklerini söyledi. Hatta o kişilerin iş yerlerine baskın yapacaklarını ifade etti. Ben de bir sıkıntı olmadığını söyleyip, ayakkabıları gelenlere göstermelerini söyledim. Önce yeğenim Osman gitti, 15 dakika sonra da oğlum Veysi gitti. Bir müddet sonda başka bir yeğenim gelip, 5-6 kişinin Osman'ı dövdüğünü söyledi. Ben de gittim. Osman'ın amcası olduğumu söylediğim an bana da saldırdılar. Biri belinden silahı çıkararak, namluya mermi sürdü. 'Bu mallar bizim. Hepsini bize vereceksiniz' diyerek, beni hırpaladılar. Uzaklaşmaya çalışınca dibcikle kafama vurdular. Beni öldüreceklerini düşündüğüm için uzaklaştım. Peşimden gelip, beni darp etmeyi sürdürdüler. Yumruk ve tekmelerden kendimi korumak istedim. Bir anda elimde sert bir şeyin olduğunu hissettim. Sağ işaret parmağım kesildi. Yoğun kan akıyordu. Oradan uzaklaştım. Yeğenim de ifade vermek için polis merkezine gitti. Sonra ben de ifade verdim. Bu olayın benim tarafımdan gerçekleşip, gerçekleştirilmediği konusunda emin değilim. Maktulü bıçaklayıp bıçaklamadığımı tam bilmiyorum. O an yumruk ve tekmelerden kurtulmaya çalıştım."

"OĞLUMU BIÇAKLA YARALADI"

Duruşmaya katılan ölen Volkan Işık'ın babası Cahit Işık ise çalınan ayakkabılarını, sanığın iş yerinde gördüklerini öne sürerek, “Ben ve beş kişi, arabadan iner inmez, 15-20 kişi üzerimize çullandı. Oğlum Volkan'ın yerde yattığını gördüm. Şu an SEGBİS ekranındaki sanık Tuncay'ın oğluma vuran şahıs olduğundan eminim, gözümle gördüm. Sanık Tuncay oğlumu bıçakla yaraladı. Sanığın peşinden koştum. Aynı bıçakla bana da saldırdı. Sonrasında kaçtı" diye konuştu.

Mücahit Işık da kardeşini Tuncay Turan'ın bıçakladığını gördüğünü ifade ederek, “Biz arabadan yeni inmiştik, birden etrafımızı sardılar. Çok kalabalıklardı. Volkan bıçaklandıktan sonra Osman da üzerindeki bıçağı çıkardı, bize gösterdi. Ardından o da kaçtı" dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

DHA

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