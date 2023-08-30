Akılalmaz suçlama! Mersin'de çevirmeye takılan kadın sürücü polisi bu sözlerle tehdit etti: 'Devlet mi! Sen değil devlet benim'

Emniyet ekiplerinin yurt genelinde devam ettirdiği huzur operasyonlarında polislere zorluk çıkartanların sayısı her geçen gün artıyor. Mersin'de hasarlı trafik kazasına karışan bir kadın, alkolmetre cihazını üflemeyi reddederek işlem yapmaya çalışan polise tehditler savurdu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aracıyla hasarlı trafik kazasına karışan N.Ç., olay yerine çağrılan trafik ekiplerinin alkolmetreyi üflemesi talebini reddetti. İşlem yapmaya çalışan ekiplerle tartışan kadın, polise uzun süre direndi. Yaşanan tartışmaların ardından araç trafikten men edilirken, kadın sürücüye, 'alkolmetre cihazını üflememekten' 11 bin 645 lira para cezası uygulandı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan kadın sürücü ile trafik polisleri arasında yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, N.Ç. adlı kadın sürücü, ehliyetini almak isteyen polis memuruna, "Alamazsın. Senin değil, sülalenin gücü yetmez almaya" diyerek karşı koyduğu görüldü. Görüntülerde kadının ayrıca, polis memuruna, "Devlet mi? Ben devletim, sen değilsin. Vergisini ödeyen benim, maaşını ödeyen benim. Ben şimdi senin müdürünü arıyorum. Tacizden senden şikayetçiyim, terbiyesizlik yapamazsın, gevşeklik yapamazsın" dediği anlarla ilişkin görüntüler de yer aldı.

POLİSLERE TEHDİTLER YAĞDIRDILAR

İstanbul’da polislerin yaptığı trafik denetiminde ilginç bir olay meydana geldi. Kadıköy’deki denetimlerde basın mensuplarının kendisini görüntülemesine sinirlenen ehliyetsiz bir kadın sürücünün polisle girdiği diyalog sırasında 'Şimdi ararım ve buraya yığarım. Şimdi burada sıkıntı çıkacak' gibi ifadeler kullanması dikkat çekti.

Kadıköy sahil yolu üzerinde ise trafik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hareketli anlar yaşanmıştı. Denetim esnasında çevrilen Ş.E., trafik polislerine ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Ş.E.'nin "Kadıköy emniyet müdürünü ara" sözleri dikkat çekerken Ş.E. görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi.



