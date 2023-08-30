HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akılalmaz suçlama! Mersin'de çevirmeye takılan kadın sürücü polisi bu sözlerle tehdit etti: 'Devlet mi! Sen değil devlet benim'

Akılalmaz suçlama! Mersin'de çevirmeye takılan kadın sürücü polisi bu sözlerle tehdit etti: 'Devlet mi! Sen değil devlet benim'

30.08.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

81 ilde devam eden huzur operasyonlarında polis memurlarına tehditler her geçen gün artıyor. Mersin'deki çevirmeye takılan bir kadın sürücü, "Sen değil sülalenin gücü yetmez" diyerek polise zor anlar yaşattı. Kadın sürücü polis memurunu, "Devlet benim, vergi veriyorum. Müdürünü arayacağım" diyerek de tehdit etti.

Emniyet ekiplerinin yurt genelinde devam ettirdiği huzur operasyonlarında polislere zorluk çıkartanların sayısı her geçen gün artıyor. Mersin'de hasarlı trafik kazasına karışan bir kadın, alkolmetre cihazını üflemeyi reddederek işlem yapmaya çalışan polise tehditler savurdu.

İstanbul'da hareketli dakikalar 'Emniyet müdürünü ara' İstanbul'da hareketli dakikalar 'Emniyet müdürünü ara'
Polis çevirmesine takıldı sözleri şaşkına çevirdi: 'Şimdi ararım ve buraya yığarım' Polis çevirmesine takıldı sözleri şaşkına çevirdi: 'Şimdi ararım ve buraya yığarım'

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aracıyla hasarlı trafik kazasına karışan N.Ç., olay yerine çağrılan trafik ekiplerinin alkolmetreyi üflemesi talebini reddetti. İşlem yapmaya çalışan ekiplerle tartışan kadın, polise uzun süre direndi. Yaşanan tartışmaların ardından araç trafikten men edilirken, kadın sürücüye, 'alkolmetre cihazını üflememekten' 11 bin 645 lira para cezası uygulandı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan kadın sürücü ile trafik polisleri arasında yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, N.Ç. adlı kadın sürücü, ehliyetini almak isteyen polis memuruna, "Alamazsın. Senin değil, sülalenin gücü yetmez almaya" diyerek karşı koyduğu görüldü. Görüntülerde kadının ayrıca, polis memuruna, "Devlet mi? Ben devletim, sen değilsin. Vergisini ödeyen benim, maaşını ödeyen benim. Ben şimdi senin müdürünü arıyorum. Tacizden senden şikayetçiyim, terbiyesizlik yapamazsın, gevşeklik yapamazsın" dediği anlarla ilişkin görüntüler de yer aldı.

dflbk

POLİSLERE TEHDİTLER YAĞDIRDILAR

İstanbul’da polislerin yaptığı trafik denetiminde ilginç bir olay meydana geldi. Kadıköy’deki denetimlerde basın mensuplarının kendisini görüntülemesine sinirlenen ehliyetsiz bir kadın sürücünün polisle girdiği diyalog sırasında 'Şimdi ararım ve buraya yığarım. Şimdi burada sıkıntı çıkacak' gibi ifadeler kullanması dikkat çekti.

Kadıköy sahil yolu üzerinde ise trafik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hareketli anlar yaşanmıştı. Denetim esnasında çevrilen Ş.E., trafik polislerine ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Ş.E.'nin "Kadıköy emniyet müdürünü ara" sözleri dikkat çekerken Ş.E. görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginç görüntü! Askerler su içinde yürüdü… İlginç görüntü! Askerler su içinde yürüdü…
Dehşete düşüren anlar! Ortalık savaş alanına döndüDehşete düşüren anlar! Ortalık savaş alanına döndü
Murat Kurum ile Naci Görür olası İstanbul depremini konuştuMurat Kurum ile Naci Görür olası İstanbul depremini konuştu
Anahtar Kelimeler:
polis Mersin

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.