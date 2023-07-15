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Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Park ederken arabanın kapısını açtı... Sürücüyü saçından sürükleyerek çıkarttı

15.07.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hırsızlık görüntüleri herkesi şaşkına çevirdi. Gece yarısından sonra aracını park etmeye çalışan bir sürücünün kapısı hırsızlar tarafından açıldı. Üç yaşındaki çocuğunun gözü önünde hırsızlar sürücüyü saçından sürükleyerek arabadan çıkarttı. Olaya diğer kişilerin müdahale etmesi üzerine hırsız motosiklete binerek kaçtı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen bir hırsızlık olayı ülkede gündem yaratmayı başardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde iki araba hırsızı aracını park etmeye kadının arabasının kapısını açtı. Bir görgü tanığı tarafından çekilen görüntülerde siyah kapüşonlu bir üst giyen hırsızın aracın kapısını açarak sürücüyü saçından tutup sürükleyerek dışarı çıkarttığı görüldü. O anlarda kadının çığlık sesleri tüm mahallede yankılandı.

YARDIMA KOŞTULAR

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Kadının çığlık seslerini duyan görgü tanıklarından biri apartmandan çıkarak olaya müdahale etti. Hırsız çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine panikleyerek motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayın şokunu üzerinden atamayan anne, “Anahtarları alabilmek için elimi ısırdı ve beni saçımdam sürükleyerek arabadan çıkarttı. Çok korktum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Londra hırsızlık

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