Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Park ederken arabanın kapısını açtı... Sürücüyü saçından sürükleyerek çıkarttı

İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen bir hırsızlık olayı ülkede gündem yaratmayı başardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde iki araba hırsızı aracını park etmeye kadının arabasının kapısını açtı. Bir görgü tanığı tarafından çekilen görüntülerde siyah kapüşonlu bir üst giyen hırsızın aracın kapısını açarak sürücüyü saçından tutup sürükleyerek dışarı çıkarttığı görüldü. O anlarda kadının çığlık sesleri tüm mahallede yankılandı.

YARDIMA KOŞTULAR

Kadının çığlık seslerini duyan görgü tanıklarından biri apartmandan çıkarak olaya müdahale etti. Hırsız çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine panikleyerek motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayın şokunu üzerinden atamayan anne, “Anahtarları alabilmek için elimi ısırdı ve beni saçımdam sürükleyerek arabadan çıkarttı. Çok korktum” dedi.