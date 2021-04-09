Akıllara durgunluk veren olay! Aşk üçgeninde arada kalan 'robot süpürge' oldu

Murat Bey, Esra Erol'un programına karısı Asuman'ı bulmak için katıldı. 10 yıllık evli olan çift arasında bazı maddi sıkıntılar yaşandı ve Asuman, Murat'tan ayrılmak istediğini dile getirdi. Murat ise karısını ikna ederek evliliklerini devam ettirmeye çalıştı.

Hatta Murat, Asuman'ın istediği son dönemde çok popüler olan "robot süpürge"lerden aldı. Ancak robot süpürge bile Asuman'ı evde tutmaya yetmedi. Ailesinin evine gitmeye karar veren Asuman, Murat'ın yanından ayrılarak ailesinin evine taşındı.

Ancak Asuman isimli kadın, ailesinin evinden de kaçarak Sedat'ın yanına gitti ve kaçarken eşi Murat'ın aldığı robot süpürgeyi de yanında götürdü. Canlı yayına bağlanan Asuman, Murat'ın anlattıklarını doğruladı ve Sedat'la birlikte olduğunu söyledi.

'ROBOT SÜPÜRGE' GERGİNLİĞİ

Ertesi gün Asuman bu kez stüdyoya geldi ve ortalık karıştı. Murat'ın sorumsuz ve çalışmak istemeyen biri olduğunu ifade eden Asuman, Murat'tan bıktığı için ailesinin evine gittiğini belirtti. Ancak ailesinin evinden Murat'a dönmesi konusunda baskı gördüğünü söyleyen Asuman, Murat'a dönmemek için Sedat'a mecburen kaçtığını dile getirdi.