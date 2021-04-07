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Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı

07.04.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğlunun düğününe katılan Çinli kadın, gelinin uzun zamandır kayıp olan kızı olduğunu öğrendikten sonra neye uğradığını şaşırdı. Kadın, kızını elindeki doğum lekesinden tanıdı.

Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı

İnanılmaz olay Çin'in Jiangsu eyaletinde gerçekleşti. Oğlunun düğününde gelininin elindeki doğum lekesini gören kadın kafasındaki soru işaretlerini gidermek için genç kadının ailesine evlatlık olup olmadığını sordu.

Tahmin edebileceğiniz gibi aile, soru karşısında şoke oldu ancak, çok geçmeden gerçeği açıkladı. Aile, genç kadını küçük bir kızken yol kenarında bulduklarını ve onu kendi çocukları olarak aldıklarını açıkladılar.

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Haberi duyan gelin ve biyolojik anne gözyaşlarına boğuldu. Anne, bebeği yol kenarına bıraktıktan sonra pişman olup her yerde arasa da bulamadı. Yaşadığı vicdan azabından sonra ise kızıyla aynı yaşlarda bir erkek çocuk evlat edindi.

ÖZ KARDEŞ OLMADIKLARINI ÖĞRENDİLER

Gelin evlendiği kişinin kardeşi olduğu öğrenince şaşkına döndü dönmesine ama neyse ki gerçek anne kendisine damadın öz oğlu olmadığını söyledi.

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Çin

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