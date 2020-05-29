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Akıllara durgunluk veren olay! Şalvarın içinde doğurdu, tezgahın altına attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 15:10 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde yaşanan akılalmaz olayda pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini şalvarıyla beraber tezgahın altına bıraktı. Pazarcıların, ağlama sesini duymasıyla fark edilen bebek hayatını kaybetti.

Akıllara durgunluk veren olay! Şalvarın içinde doğurdu, tezgahın altına attı

Akıllara durgunluk veren olay İzmir Tire’de meydana geldi. Cuma pazarında pazarcılık yapan Hatice D. (29) isimli kadın, Türkocağı Caddesi üzerinde açtığı tezgahta sebze satıyordu. İddiaya göre kadın, sabah saatlerinde tezgahın altına girerek şalvarının içinde doğum yaptı. Doğumun ardından şalvarına sardığı bebeği tezgahın altına bıraktı. Çevredeki diğer pazarcılar bebek ağlama sesi duyunca durumda şüphelendi ve tezgahın altında şalvara sarılıp atılmış bebeği buldu. Vatandaşları durumu hemen 112’ye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekibi, tezgahın altındaki bebeği alarak Tire Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Bebeğin hayatını kaybettiği öğrenilirken, kadın polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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