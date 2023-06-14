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Akıllı cihazların tasarımında 'devrim yaratabilecek' adım: Çinli bilim insanları geliştirdi!

14.06.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni geliştirilen sıvı metal tekniği, akıllı cihaz tasarımlarında yeni kapılar açabilir... Çinli bilim insanlarının geliştirdiği sıvı metali kağıda uygulama tekniğinin, gelecek dönemde esnek ve bükülebilir akıllı cihazlar geliştirilmesine olanak tanıyacağı belirtildi.

Akıllı cihazların tasarımında 'devrim yaratabilecek' adım: Çinli bilim insanları geliştirdi!

StudyFinds'ın haberine göre, Çin'de yapılan bir araştırmada, silikon damgayı önce sıvı metal bileşiğe batırıp sonra da hafifçe kağıda basan araştırmacılar, metal damlacıkların kağıda tutunabildiğini gözlemledi.

Araştırmacılar, tekniğin etkinliğini kanıtlamak için sıvı metal kaplı kağıtlarla origami yaptı.

"ESKİDEN MÜMKÜN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORDUK ANCAK"

Araştırmanın yazarlarından Çinghua Üniversitesi'nden Dr. Bo Yuan, "Eskiden sıvı metalin ıslanmayan yüzeylere kolayca yapışmasının mümkün olmadığını düşünüyorduk ancak basıncı değiştirerek farklı yüzeylere yapıştırabildik." ifadesini kullandı.

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Yuan, "Elinizle ıslak mürekkebi kağıtta dağıtabildiğiniz gibi ıslak metal kaplama da başka bir objeyle temas ettiğinde kağıttan sıyrılıyor." diyerek bir sonraki aşamada sıvı metal kaplamanın uygulandığı yüzeyde dağılmadan kalması için çalışacaklarını belirtti.

GİYİLEBİLİR VE KATLANABİLİR ELEKTRONİK CİHAZLARIN GELİŞTİRİLMESİNİ MÜMKÜN KILABİLİR

Bilim insanlarına göre geliştirilen yöntem giyilebilir teknolojik ürünler, yumuşak robotlar ve katlanabilir cihazlar üretiminde kullanılabilir.

Geliştirilen yeni teknik sayesinde normalde yapışmaya dirençli sıvı metal bileşiklerin kağıda silikon damgayla basılabildiği göz önüne alındığında, esnek, yumuşak ve bükülebilir elektroniklerin geliştirilmesinin önünün açılabileceği belirtildi.

Yeni teknik sayesinde, galyum içerikli sıvı metallerin ve bizmut-indiyum-kalay alaşımının ısı ve elektrik iletkenliği ile kağıdın esnek, kolayca şekillenen, ince yapısının avantajları bir arada kullanılabiliyor.

Araştırmanın sonuçları, "Cell Reports Physical Science" dergisinde yayımlandı. (AA)

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