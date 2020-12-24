Akıllı klavye olan Gboard ayarları nasıl yapılır?

Kullanıcıların akıllarında uyanan ilk soru, Gboard ne demek olabilir. Gboard nedir sorusu şu şekilde cevaplanabilir. Bu uygulamanın asıl ismi Google Board’dır. Google Board’ı Türkçeye çevirdiğimizde ise Google klavye sonucuna ulaşırız! Gboard Nedir ve Nasıl Kullanılır? Gboard’un ne olduğu sorusunu detaylı bir şekilde cevaplandırdıktan sonra, en çok merak edilen diğer soruya geçebiliriz, nasıl kullanılır? Gboard, Google’ın sunduğu gelişmiş bir klavyedir. Mesajlaşma esnasında klavyenin kenarında çıkan ‘’G’’ işareti ile Google’a bağlanabilir, merak ettiğiniz şeyleri mesaj sekmesinden çıkmadan Google aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Bunun yanı sıra mesaj sekmesinden çıkmadan tarayıcıdaki linkleri mesaj yoluyla karşınızdaki kişiye iletmenize de yardımcı olur. Gboard klavye, ilk olarak iOS’a bağlı cihazlarda etkinleştirildi. Yakın zamanda Android’e de gelmiş bulunmaktadır. Google Play Store’a girerek telefonunuz için Gboard etkinleştirme yapabilmeniz mümkün. Gboard Klavye Ne İşe Yarar? Google’ın klavye uygulaması Gboard, birçok işleviyle karşınıza çıkıyor. Bu işlevlerle mobil ekranında klavye kullanımı daha pratik ve kullanışlı. Google arama ve Google çeviri uygulamaları, Gboard’a entegre edilir. Gboard ile sohbet esnasında çeviriye ya da Google aramaya tek tıkla ulaşmanız mümkün. Üstelik Gboard üzerinden yaptığınız arama ve sonuçlarını linklendirerek karşınızdaki kişiyle kolayca paylaşabilirsiniz. Google aracılığıyla telefonunuzda olmayan birçok emoji veya gif’e tek tıkla ulaşabilir, bunları mesajlaştığınız kişiyle paylaşabilir ve sohbet esnasında daha fazla eğlenebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra, 900’den fazla dili destekler. Ayrıca kayarak yazma özelliği, sesli dikte ve akıllı öngörü gibi çok sayıda özelliği içerisinde barındırır. Telefonunuzda etkinleştirme yapmak da oldukça basit; eğer Android cihazı kullanıyorsanız Google Play Store’dan, iOS’a bağlı bir cihaz kullanıyorsanız App Store’dan indirebilirsiniz.

Gboard Ayarları Nasıl Yapılır? Gboard ayarları, iOS’da farklı, Android’de farklı olarak ayarlanabilir. Her ikisinde de oldukça kolaydır. iOS kullananlar için Gboard ayarları şu şekilde olur: -App Store’dan Gboard’ı indirin.

-iPhone veya iPad ile Gboard uygulamasını açın.

-Klavye ayarları ibaresine dokunun.

-Gboard için istediğiniz düzenlemeleri bu alandan yapabilirsiniz. Android kullananlar için Gboard ayarları: -Google Play Store’dan Gboard’ı indirin.

-Android telefon veya tablette metin kullanabileceğiniz herhangi bir alanı/ uygulamayı açın.

-Metin girişi yapılacak alana dokunun böylece klavye karşınıza çıkacaktır.

-Karşınıza çıkmış olan klavyenin sol üstte bulunan sağ ok ibaresine dokunun.

-Daha fazla ibaresine ve sonrasında Ayarlar’a dokunun.

-Gboard için istediğiniz düzenlemeleri bu alandan yapabilirsiniz. Gboard Durduruldu Hatası Verdiğinde Ne Yapmalısınız? Gboard durdu veya Gboard durduruldu hatası, uygulama kullanıcıların sık sık karşılaştığı bir sorundur. Bu problemle karşı karşıya kaldıysanız endişelenmenize gerek yok çünkü oldukça basit bir şekilde Gboard’ı kullanmaya devam edebilirsiniz. İlk olarak telefonunuzda bulunan Ayarlar kısmına tıklayın. Bunun sonrasında biraz aşağı indiğinizde Uygulamalarım eklentisi olduğunu göreceksiniz. Bu eklentiye girip, Gboard uygulamasını bulun ve tıklayın. Gboard uygulamasını açtıktan sonra ekranda “durmaya zorla” yazan bir tuş çıkacaktır. Oraya tıklayın ve telefonunuzu yeniden başlatın. Bu adımları takip etmeniz halinde Gboard eskisi gibi çalışmaya devam edecektir. Eğer bu aşamalardan sonra da çalışmazsa, uygulamayı kaldırıp tekrar yüklemeyi deneyin. Gboard durduruldu sorunu birçok kullanıcının karşılaştığı bir sorundur. Google’dan yeni bir güncelleme ile bu sorunun kaldırılması bekleniliyor.

Gboard Google’a Hangi Bilgilerimi Gönderebilir? Teknolojinin gelişmesiyle beraber en çok endişe ettiğimiz şey güvenlik konusu oldu. Akıllı telefonlar ve akıllı yazılımlar leb demeden leblebiyi anlayan sistemler haline geldikten sonra bilgilerimizin başka birileriyle paylaşılıp paylaşılmadığı konusunda tedirgin olmaya başladık. Gboard, yani Google, bu durumun yaşanmayacağı konusunda bilgiler yayınladı. Bu bilgileri biz de sizler için derledik. Gboard’ın Google’a Gönderdiği Bilgiler -Gboard üzerinden yaptığınız aramalar, arama sonuçlarını karşınıza çıkarmak için Google’a gönderilir. Gboard’ın arama butonu Google ile çalışmaktadır.

-Gboard ile ilgili oluşabilecek sorunları anlamak ve uygulamanın en fazla hangi özelliğini kullandığınızı anlamak buna göre güncelleme yapmak için kullanım istatistiğini Google’a gönderir.

-Google’ın konuşarak mesaj gönderme özelliğini kullanmanız halinde, çeviri gerektirdiği için Google çeviriye yönlendirilmesi sonucu Gboard, Google’a sesinizi ve çıkan kelimeleri göndermiş olur. Gboard’ın Google’a göndermediği Bilgiler -Gboard, aramalarınızın dışında yaptığınız hiçbir şeyi Google ile paylaşmaz. Yani arkadaşlarınızla sohbetiniz, şifreleriniz ve benzeri tüm bilgileriniz Google’a gönderilmez.

-Gboard’a kaydettiğiniz kelimeler Google’a gönderilmez. Kaydettiğiniz kelimeleri dilediğiniz zaman silebilirsiniz.