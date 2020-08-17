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Akıllı saatler kalp hastalarına faydadan çok zarar mı veriyor?

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.08.2020 11:07 | Son Güncelleme

Yapılan yeni bir araştırmaya göre spor yaparken kullanılan ve son yıllarda oldukça yaygın olan fitness saatlerindeki veriler yanlış yorumlanarak kaygı ve endişeye neden olabiliyor. Araştırmacılar, bu tür saatlerin yan etkilerini önlemek için bir profesyonelin gözetiminde kullanılmasını öneriyor.

Akıllı saatler kalp hastalarına faydadan çok zarar mı veriyor?

Yeni yapılan bir araştırma, faydadan çok zarar sağlayacağı gerekçesiyle kalp hastalarına fitness saatlerini kullanmamalarını tavsiye ediyor. Araştırma sonuçlarına göre hızlı bir nabzın kalp krizi riskiyle ilişkilendirilebileceği veya saat üzerinden takip edilen uyku süresinin şiddetli hastalık korkusuna yol açabileceğini ortaya koydu.

Dr. Tariq Osman yapılan araştırmayla ilgili “Çalışmamız, kişilerin kendi başına yaptığı ölçümlerin, hasta deneyimi açısından fayda sağlamaktan daha çok problematik olduğunu ortaya çıkardı” dedi.

Dr. Tariq Osman “Hastalar, bu tür cihazlardan elde ettikleri bilgileri doktordan aldıkları bilgiler olarak görüyorlar. Ancak verileri yorumlama konusunda profesyonel destek almadıkları için gereksiz yere endişeleniyor veya gerçeklikten uzaklaşabiliyorlar” dedi.

Journal of Medical Internet Research adlı akademik dergide yayınlanan araştırma, fitness saati kullanarak uyku, kalp ve fiziksel aktivitesini ölçümleyen 27 kalp hastasınu inceledi. Bu hastaların, saatleri nedeniyle hastalıkları hakkında daha çok bilgi sahibi ve egzersiz yapmak için daha motive olmasına rağmen daha kaygılı oldukları ortaya çıktı.

Sağlık markası Vital Beats’le birlikte çalışmayı tamamlayan Kopenhag Üniversitesi’nden Dr. Andersen, araştırma sonuçlarıyla ilgili “Bu tür saatler hastalık yönetmek için değil, spor amacıyla tasarlanmıştır. Bu nedenle elde edilen veriler doğrudan kalp hastalıklarıyla ilişkilendirilemez” dedi.

Araştırmacılar, fitness saatleri ve beraberinde kullanılan uygulamaların kalp hastaları için önemli bir avantaj olabileceğini; ancak istenmeyen yan etkileri sınırlandırmak için sağlık uzmanlarının gözetiminde kullanılması gerektiğini söyledi.

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