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Akıllı telefon ve tabletlerin çocuklara zararları sandığınızdan daha fazla!

14.06.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukların hayatına entegre olan akıllı telefon ve tabletlerin çocuk gelişimini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Ayşim İncesulu, çocukları oyalamak için televizyon, tablet ve telefonun devreye sokulmaması gerektiğini söyledi. Akıllı telefon ve tabletlerin çocuklara zararlarını sıralayan İncesulu, 3 yaşına kadar çocukların teknolojik aletlerden uzak tutulması gerektiğini söyledi.

Hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefon, tablet ve televizyonun çocuklara zararları sandığınızdan daha büyük. Çocukların oyalamaları için mahkum edildiği teknolojik aletlerin hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı gibi sağlık sorunlarına sebebiyet verdiğini söyleyen Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Ayşim İncesulu, ebeveynleri uyardı.

KALEM TUTMADAN DOKUNMAKTİK EKRANI ÖĞRENİYORLAR

Akıllı telefonlar da tabletler de eli, ayağı kadar kullanacakları bir organ haline geldi neredeyse. Hani bizim kalem tutmayı öğrettiğimiz çocuklar artık kalemi bile tutamıyorlar. Bunun yerine telefonlardaki ekran kaydırma modelini öğrenen çocuklardan 2 yaşında olanlarda bile bu hareketi görüyoruz. Tüm bu gelişimler anne-babaları tuzağa düşüren bir yöntem aslında. Eskiden çocuklar nasıl telefvizyon reklamlarından hoşlanıyorsa şimdi de akıllı tablet ve telefonlardaki sürekli değişen ekrandaki oyunlardan hoşlanıyorlar. Doğru bir yöntem olmasa da bu durum çocukların uzun süre oyalanmasını sağlıyor. Çocukları iyi oyalamak için, yemek yemesi için, anne -baba arkadaşlarıyla oturup konuşurken çocuklarının çok daha rahat, keyifli bir vakit geçirmesini düşündüğünden bu tabletleri devreye sokuyorlar.

TELEFONLARIN ZARARLARI DİKKAT DAĞINIKLIĞI VE HİPERAKTİVİTEYLE SINIRLI DEĞİL!

Tabletler ve akıllı telefonların hızlı değişen ekranlar, çabuk elde edilen görüntüler ve oyunların getirdiği tatmin duygusu, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivitenin alt yapısını oluşturuyor. Bunun sonucunda da bizim önerimiz en az 3 yaşına kadar ne televizyon ne akıllı telefonlarla çocuklar uğraşmasın. Çamurla oynasın, suyla oynasın, boyayla oynasın, evdeki tencere kapaklarından ritm tutsun emin olun evdeki her şey oyuncağı olabilir. Ancak televizyondaki reklamlardan, tabletlerdeki oyunlardan ve akıllı telefonlardan uzak tutun. Zaten eli-ayağı kadar her zaman yanında olacak. Belki de saat kadar küçülmüş olacak onlar büyüdüğünde. Doğuştan itibaren akıllı telefon ve tabletlerle büyüyen çocuklar olacaklar.

"KENDİNİZDEN DE ÇOCUĞUNUZDAN DA UZAK TUTUN"

Özellikle bunu deneyimlemiş olan bir anne olarak konuşuyorum, çalıştığım çocuklarda da çok hasar görüyoruz bu konuda. Lütfen 3 yaşına kadar, 4 yaşına kadar akıllı telefon, tablet, televizyon üçlüsünü kendinizden de çocuğunuzdan da uzak tutun. Çünkü siz en önemli modelsiniz. Siz oynayıp çocuğunuza vermiyor durumuna düşerseniz 1 gün, en fazla 2 gün dayanırsınız. Çocuğunuzla birlikte olduğunuz saati daha aktif geçirmek, kendizi de engellemek açısından belki daha sağlıklı.

HANGİ ZAMANLARDA KULLANILMALI?

Nasıl çocuğumuzun yanında sigara içmiyoruz, hamileyken nasıl sigaraya ara verebiliyoruz, çocuğumuz büyüyene kadar da buna dikkat etmelisiniz. Onun uyuduğu sırada kendi kanallarınızı devreye alabilirsiniz. İşiniz için kullanıyor olsanız bile mümkün olduğu kadar çocuğunuzu uzak tutun, model bile olmayın diyoruz. Çünkü zaten reklamlar yeterince bu aletlerin kullanılmasını pekiştirecek sisteme girmiş vaziyetteler.

3 YAŞINA KADAR İZİN VERMEYİN

Yani minimum 3 yaşına kadar, keşke 6 yaşına kadar sürdürülebilse ancak okullarda da ekranlar üzerinden eğitim başladığından mümkün olmuyor, televizyon, tablet gibi elektronik aletlerden kendinizi de çocuğunuzu da sakının.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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