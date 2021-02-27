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Akıllı telefonların yerini turşu telefonlar mı alacak?

27.02.2021 15:15 | Son Güncelleme:
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Akıllı telefonların yerini turşu telefonlar mı alacak?

Akıllı telefon fiyatlarını pahalı bulanlar yeni bir yol buldu. İşin aslına bakacak olursak pek yeni sayılmaz. Hadi gelin detaylara birlikte bakalım.

Akıllı telefon fiyatlarını pahalı bulanlar her geçen gün artış gösteriyor. Hatta bazıları bu fiyatların normalden çok daha yüksek olduğunu bile düşünüyor. Doğrusunu söylemek gerekirse pek haksız sayılmazlar. Özellikle dövizdeki sert yükseliş ve vergilerdeki artış nedeniyle akıllı telefonların fiyatları cep yakıyor.

Bu tür cihazların satışını yapan esnaf ise şikayetçi olduğu bir durum ile karşı karşıya. Telefon alış ve satış işlemleri yapan kişiler tuşlu cep telefonu bulamadıklarını söylüyor. İnsanların bu tür cihazlara eskisine göre daha fazla talep gösterdiği ifade ediliyor. Tuşlu telefonlar hem ucuz olduğu için hem de dayanıklılığı nedeniyle tercih ediliyor.

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Akıllı telefon satışları yapan esnaf her ne kadar tuşlu telefonlar ile ilgili şikayetçi olsa bile yine de satışlarda gelişme var. Normalde sadece yeni cihazlar satılırken artık tuşlu telefonların da önemli bir piyasası oluştu. Mesela herhangi bir tuşlu telefonu 100 ya da 200 TL gibi fiyatlarla satın almanız mümkün.

Oysaki şu an bir akıllı telefon almak isteyen vatandaş en az 1400 TL’yi gözden çıkarmalı. Fiyatların bu kadar yüksek olması haliyle insanları tuşlu telefonlara yönlendiriyor. Tabii tek neden bu değil. Aynı zamanda askere giden kişilerin sadece tuşlu telefon kullanabiliyor olması en önemli etkenler arasında yer alıyor.

Tüm bunlara ek olarak dayanıklılık ve uzun süre bozulmaması bunun bir diğer önemli nedeni. Amiral gemileri bile bazen sistemsel arızalar verebiliyor. Peki siz tuşlu telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

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akıllı telefon
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