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Akıma kapılan inek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 00:16 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, yüksek gerilim hattının yakınında otlayan inek, akımına kapılarak öldü.

Akıma kapılan inek öldü

Hasan Akyıldız/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, yüksek gerilim hattının yakınında otlayan inek, akımına kapılarak öldü.
Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksek gerilim hattının geçtiği yerde otlayan inek, akıma kapıldı. Yere yığılan hayvanını gören İ.Y., olay yerine veteriner hekim çağırdı. Yapılan kontrolde ineğin öldüğü belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen elektrik idaresi ekiplerinin yaptığı kontrolde, bölgede kaçak elektrik akımının olmadığı öne sürüldü. Ekipler, şiddetli rüzgar nedeniyle tellerin birbirine çarpması sonucu akımın oluşmuş olabileceğini söyledi.

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Akıma kapılan inek öldüAkıma kapılan inek öldü

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