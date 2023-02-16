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Akın Öncül kimdir, nereli, kaç yaşında? Kahramanmaraş depreminde tabak bile kırılmayan binanın müteahhidi Akın Öncül'ün hayatı

16.02.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akın Öncül Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde altında züccaciye dükkanı bulunan binanın müteahhitidir. Öncül, basında yer alan haberler sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Mehmet Akın Öncül kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Kahramanmaraş depreminde tabak bile kırılmayan binanın müteahhidi Akın Öncül'ün hayatı ve biyografisi...

Akın Öncül kimdir, nereli, kaç yaşında? Kahramanmaraş depreminde tabak bile kırılmayan binanın müteahhidi Akın Öncül'ün hayatı

Akın Öncül, 16 Şubat 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Akın Öncül'ün yaptığı binada bir tabak dahi kırılmadı. İşte, Akın Öncül hakkında merak edilenler...

AKIN ÖNCÜL KİMDİR?

Akın Öncül, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan ve depremden etkilenmeyen binanın müteahhitidir.

Akın Öncül'ün yaptığı binanın altındaki züccaciye dükkanında bir tabak bile oynamadı.

Öncül yaptığı hiçbir binanın yıkılmadığını söyledi.

MÜTEAHHİT AKIN ÖNCÜL'DEN AÇIKLAMA

Akın Öncül depreme ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüm milletimizin devletimizin başı sağolsun. Biz projeye uyduk. Elimizden geldiğince tüm ekibimizle kontak kurarak işin başında durarak, imalatımızı yapımımızı sürdürdük. Maalesef o binanın karşısında bir bina yıkıldı. Orası Kahramanmaraş'ın üst bölgeleri değil. Biz firma olarak Kahramanmaraş'ta faaliyetimizi sürdürüyoruz. Çok şükür ağır hasarlı bir binamız olmadı. Sağlam bina derken biz yapılması gerekeni yaptık. Bu iş bir ekip işi. Tüm bize destek olan herkese teşekkür etmeliyim. Bu iş bizim inşaat mühendisi, mimarla birlikte çalıştığımız ortak bir şekilde hareket ediyoruz. 2014 yılında yapı denetim sistemi başladı. Bundan önce de biz kendimiz yaptırıyorduk. Demir ya da beton aldığımız firmada sıkıntı çıkarsa ona göre önlemimizi alıyorduk. Bu komple bir ekip işi. İnşaatta çok kalem var ama ana olarak 50 kalem var hepsini tek tek kontrol ediyorduk. Bir inşaatın en önemlisi kaba inşaatıdır. Mobilyayı duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Kirişi, kolonu perdeyi değiştiremezsiniz. İnsanlar için en önemlisi kaba inşaat. Bir kirişin kolonun perdenin büyüklüğünü donatısını değiştirme şansınız yok. Burada yüzde 5'ten fazla oynayacağını düşünmüyorum. En önemlisi kaba iskele. Acımız büyük. Tüm milletimizin, devletimizin başı sağolsun. İnşallah herkes kuralına göre yapar. Deprem değil bina öldürüyor."

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deprem

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