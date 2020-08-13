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AKINCI TİHA ilk uçuş testini başarıyla tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 21:52 | Son Güncelleme

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA(Taarruzi İnsansız Hava Aracı)'nın ikinci prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

AKINCI TİHA ilk uçuş testini başarıyla tamamladı

Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi kapsamında saat 17.28'de havalandı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda Bayraktar AKINCI TİHA, 1 saat 2 dakika havada kaldı. Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 18.30'da piste teker koyan Bayraktar AKINCI TİHA'nın üçüncü uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.

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