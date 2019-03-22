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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 18:22 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, sanık eski tuğgeneral Murat Yalçınel savunma yaptı.

Savcılık mütalaasında hakkında sadece örgüt üyeliği suçundan ceza talep edildiğini belirten Yalçınel, darbe girişimine karışmadığına yönelik mahkeme huzurundaki önceki savunmasını kabul ettiğini söyledi.

Yalçınel, örgüte üye olduğuna dair suçlamayı kabul etmeyerek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmada daha sonra darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emir subayı olan eski yüzbaşı Temel Karagöz savunma yaptı.

Karagöz, önceki ifade ve savunmalarını kabul ettiğini belirterek, 15 Temmuz'da emir subayı yıllık izinde olduğu için vekaleten yerine baktığını bildirdi.

15 Temmuz'da yaşadıklarını tekrarlayan Karagöz, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın derdest edildikten sonra Akıncı Üssü'ne götürülüşünde hiçbir ilgisi olmadığını savundu.

Karagöz, darbe girişiminin mağduru olduğunu öne sürerek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmaya pazartesi günü devam edilecek.

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15 Temmuz Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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