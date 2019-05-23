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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 13:27 | Son Güncelleme

FETÖ'nün hain darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişimin yaşandığı gecede 143. Filo'da kursiyer pilot teğmen olan Kadir Saraç, savunmasında suçlamaları reddetti.

15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde çok fazla hareketlilik olduğunu ve tam olarak ne olduğunu bilmediğini öne süren Saraç, darbe kalkışmasından haberdar olduktan sonra bir arkadaşıyla boş binaya gittiğini, bu şekilde kendisini darbecilerden soyutlamaya çalıştığını anlattı.

Saraç, "Eğer darbeden haberdar olsaydım kendi kimlik bilgilerimle hava üssü sistemine girmezdim." dedi.

Mütalaada verilen görevi silahıyla birlikte yerine getirdiği iddiasına ilişkin Saraç, bu konuda hiçbir somut delilin olmadığını, yapılan ev aramasında da bu durumun desteklendiğini savundu.

Akıncı Üssü'ndeki "Yuva-4 Misafirhanesi"nde derdest edilen üst düzey komutanlara cebir ve şiddet uyguladığına ilişkin iddiayı reddeden Saraç, o gece gözaltında bulunan 23 üst düzey rütbelinin aleyhinde herhangi bir beyanda bulunmadığını ve kendisini suçlamadıklarını öne sürdü.

Darbe kalkışmasının yaşandığı dönemde hiç kimseden emir almadığını ve kimseye emir vermediğini öne süren Saraç, suç unsuru olacak herhangi bir eyleme bulaşmadığı iddiasında bulundu.

"Mahrem Abi"ye bağlı olduğu ve FETÖ/PDY evlerine gittiği iddiasını kabul etmeyen Saraç, 12 yıl boyunca bulunduğu askeriyede FETÖ'nün sözde "mahrem imam" veya sivil oluşumuyla hiçbir bağının olmadığını, U.I. adlı kişinin kendisini korumak ve cezadan kurtulmak için iftira attığını iddia etti.

Saraç, FETÖ/PDY askeri kanadıyla hiçbir bağı olmadığını, devletin atadığı amirler dışında kimseden talimat almadığını öne sürdü.

Anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve darbenin başarısızlığa uğramasının akabinde delilleri yok etme iddiasının reddeden Saraç, kendisini suçlayacak somut bir delil bulunmadığını belirtti.

Saraç, suçsuz olduğunu belirtip, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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15 Temmuz Akıncı Üssü Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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