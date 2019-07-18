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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 18:16 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Hulusi Akar'ı derdest eden ekipte yer alan eski Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli üsteğmen Ferhat Keten savunma yaptı.

Keten, 15 Temmuz öncesi İzmir'de kursta olduğunu, devre arkadaşı İsmail Yolaçıcı'ının arayıp komutanın "koruma ve güvenlik tatbikatı" için çağırması sonrası Ankara'ya geldiğini öne sürdü.

15 Temmuz'da tatbikat gerekçesiyle Akıncı Üssü'ne çağrılmasının hayatın olağan akışına aykırı olmadığını iddia eden Keten, "Biz emri mütalaa etmeyiz, sadece itaat ederiz." diye konuştu.

Keten, 14 Temmuz'da verilen görev gereği Akıncı Üssü'ne geldiğini ileri sürerek, yaşananların darbe teşebbüsü olduğunu anlayıncaya kadar verilen kanuni emirlere uyduğunu iddia etti.

Koruma ve güvenlik tatbikatı şeklinde başlayan ve terör tehdidi şeklinde devam eden, Genelkurmay Başkanı'nın güvenli bölgeye sevk edilmesine giden süreçte tüm emirlerin hukuki olduğunu savunan Keten, darbe girişiminden haberdar olduktan sonra konusu suç teşkil eden hiçbir eyleminin olmadığını ileri sürdü.

Ankara'ya darbe girişimine katılmak için gelmediğini iddia eden Keten, Akıncı Üssü'ne giriş yaparken parola ve benzer bir şey söylediğine yönelik suçlamayı da reddetti.

Keten, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın derdest edilerek Akıncı Üssü'ne getirilmesine yönelik suçlamanın da mesnetsiz ve yanlış olduğunu savunarak, "Ben, bana verilen emir gereği kendisinin emniyetli ve güvenli bir yere götürülmesine refakat ettim." diye konuştu.

Ferhat Keten. Genelkurmay Başkanı'nın götürülüşünde hiçbir şekilde zor kullanma ya da yönergelerin dışında bir şey olmadığını iddia etti.

"Vatan haini değilim." diyen Keten, üzerine atılı suçları kabul etmedi.

Keten, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık eski kurmay yarbay Ömür Yorgancı da darbe teşebbüsüne katılmadığını iddia ederek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Yorgancı da tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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15 Temmuz Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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