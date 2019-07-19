Akıncı Üssü davası

Ermaya, 15 Temmuz'da mesai sonrası evde bulunduğu sırada 21.00 civarı Ayhan Çatıkkaya'nın aradığını ve 143. Filo'ya uçuş tulumlu olarak beklendiğini söylediğini belirterek, daha önce sosyal faaliyetle ilgili konuştuğunu ancak akşam üstü aklından çıktığını öne sürdü.

Gazinonun girişinde sivil kıyafetli ancak asker olduğu belli birinin bağırarak helikopterlele ilgili konuştuğunu ifade eden Ermaya, "Bu ne gerginlik." diye düşünürken, kısa süre sonra yine sivil giyimli ve asker olduğu anlaşılan başka birinin bir generalle konuştuğunu, ses tonundan ve konuşmasından bir sıkıntı sezdiğini iddia etti.

Ermaya, "Bir anda ciddi bir rahatsızlık hissettim. Ancak hala net bir şey yoktu. Gecenin başında bu garipliği farketmem kendimi korumamı ve suç işlememi engelledi. Birileri 'terörle mücadele harekatı yapıyoruz' deseydi elimden gelen her katkıyı sağlardım." diye konuştu.

Hiçbir zaman onaylamayacağı bir ortamda kaldığını iddia eden Ermaya, ayrılmayı düşünürken yanından geçen Ali Durmuş'un, 141. Filo'da pilotların bulunduğunu ve "oraya gidin" gibi bir şey söylemesi üzerine aracına geçip 141. Filo'ya gittiğini belirtti. Ermaya, ancak filoya alınmadığını ileri sürerek, tekrar 143. Filo'ya döndüğünü dile getirdi.

Albay Nihat Çırakoğlu'nun 01.43'te arayıp Diyarbakır'dan gelen pilotların 141. Filo'da olduğunu söylemesi üzerine ikinci kez oraya gittiğini, bu kez biraz bekletildikten sonra içeri alındığını kaydeden Ermaya, kısa süre sonra da Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın geldiğini, "iyi akşamlar" diyerek geçtiğini söyledi.